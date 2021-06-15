Oppo Reno 6 Serisi Küresel Pazara Hazırlanıyor!

Oppo geçen ay Oppo Reno6 5G, Reno6 Pro 5G ve Reno6 Pro Plus 5G’yi tanıttı. Telefonlar şuan için yalnızca Çin’de satılıyor. Bu telefonların Temmuz ayında küresel pazarlara çıkacağına dair söylentiler bulunuyor.

Yeni bilgiler, Reno6 Pro Plus’ın ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) sertifika aldığını ortaya koyuyor FCC listesi, Reno6 serisinin küresel lansmanının yakın olabileceğine dair iyi bir ipucu veriyor bizlere.

Yakın geçmişte, EEC (Avrupa), TKDN (Endonezya), SIRM (Malezya) ve NBTC (Tayland) gibi sertifika platformlarında CPH2247 model numaralı bir Oppo telefon görüldü. Şimdi ise Oppo Reno 6 Pro onaylandı.

FCC listesi, bu telefonun 160,8 x 72,5 x 7,99 mm ölçülerinde ve 188 gram ağırlığında olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, ColorOS v11.3 ile çalışıyor ve 4.400 mAh değerinde bir pile sahip (4.500 mAh tipik değer).

Liste, cihazın 65W hızlı şarj desteği taşıdığını da ortaya koyuyor. NBTC listesine göre CPH2247’nin Reno6 Pro olarak piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Ancak Reno6 Pro’nun boyutları bu telefonla pek de uyuşmuyor.