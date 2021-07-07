Poco F3 GT, Ağustos Ayında Görücüye Çıkacak!

Mayıs ayında Xiaomi’nin alt markası Poco, Poco F3 GT’nin 2021’in 3. çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu telefonun, birkaç ay önce Çin’de piyasaya sürülen Redmi K40 Gaming Edition’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olduğuna inanılıyor. Yeni bir rapor telefonun gelecek ay satışa sunulacağını belirtiyor.

Kaynağımız, Poco F3 GT lansman etkinliğinin Ağustos ayının ilk on gününde gerçekleştirileceğini öğrendi. Bu nedenle, şirketin önümüzdeki birkaç hafta içinde F3 GT‘nin lansmanını onaylama ihtimali var.

Poco F3 GT’nin oyun odaklı Redmi K40 Gaming Edition’da bulunan aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Redmi telefonunda bulunan RGB aydınlatma ve oyun düğmelerine sahip olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Poco F3 GT, delikli tasarım sunan 6.67 inç OLED FHD+ 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Dimensity 1200 işlemci, UFS 3.1 depolama ve LPDDR4x RAM’a sahip olacak. Telefonun 67W hızlı şarjı destekleyen 5.065mAh pile sahip olması bekleniyor.