PUBG New State, Şimdiden Çok Popüler!

11 Kasım’da PUBG: New State, gelecekte geçen yeni bir battle royale oyunu olarak Android ve iOS cihazlar için piyasaya çıktı. Oyun şu anda Google Play Store‘da 10 milyon indirmeyi geçtiği için popüler oldu.

Oyun piyasaya çıkmadan önce 55 milyondan fazla ön kayda sahipti. Ayrıca oyun Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya; Hindistan ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 165’ten fazla ülkede 1. sırada yer aldı.

Yeni PUBG: New State oyunu dünya çapında yaklaşık 200 ülkede piyasaya sürüldü. Oyunun yayıncısı Krafton, iPhone’lar ve iPad’ler için App Store’da gerçekleşen indirme sayısını henüz açıklamadı.

Oyun, sunucu çökmeleri gibi bazı lansman sonrası sorunlarla karşılaşmıştı. Ancak, geliştiriciler bu sorunları birkaç güncellemeyle ele almış ve düzeltmiş görünüyor. Birkaç kullanıcı, oyunun piyasaya sürüldüğü gün; yanıt vermeyen yükleme ekranları, bir maça katılamama gibi sorunlar hakkında rapor vermişti.

Krafton, oyunu battle royale oyuncuları için; daha çekici ve heyecan verici hale getirmek için oyuna birkaç yeni özellik ekledi. Başlangıç ​​olarak, hikaye 2051 yılına dayanıyor ve bu nedenle oyuncular; fütüristik silahlara ve araçlara erişim sağlıyor.