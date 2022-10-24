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Realme 10 Pro, Çok İnce Bir AMOLED Ekrana Sahip Olacak

Realme 10 Pro'nun alt çerçevesinin 2,6 mm olan Galaxy S22 Ultra'nınkinden daha ince olduğu söyleniyor. Henüz bir onay olmasa da Realme 10 Pro Plus aynı ekrana sahip olabilir. TENAA sertifika platformunda, 10 Pro Plus kısa süre önce kavisli kenarlı AMOLED panel ile görüldü.

Ayşen Sıla

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Realme

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Realme 10 serisinin Kasım ayı başlarında küresel pazarda piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Son raporlar, şirketin başlangıçta Realme 10 ve Realme 10 Pro Plus akıllı telefonlarını piyasaya çıkaracağını iddia etmişti. Fakat yeni raporlar seride Realme 10 Pro’nun da olacağını gösteriyor.

Kaynak, Samsung’un S22 Ultra gibi amiral gemisi telefonlarında genişleyen çerçevelere işaret ediyor. Ayrıca bir görüntü paylaştı ve Realme 10 Pro’nun kavisli kenarlara sahip bir AMOLED ekrana sahip olacağını söyledi. Görüntü ayrıca 10 Pro’nun sadece 2,3 mm kalınlığında süper ince bir çeneye sahip olacağını da ortaya koyuyor.

Realme 10 Pro’nun alt çerçevesinin 2,6 mm olan Galaxy S22 Ultra’nınkinden daha ince olduğu söyleniyor. Henüz bir onay olmasa da Realme 10 Pro Plus aynı ekrana sahip olabilir. TENAA sertifika platformunda, 10 Pro Plus kısa süre önce kavisli kenarlı AMOLED panel ile görüldü.

Bu arada Realme 10 Pro Plus, Dimensity 1080 işlemci tarafından desteklenecek. Üç farklı şekilde gelmesi bekleniyor: 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama.

OIS özellikli 50 megapiksel ana kameraya sahip olması ve 67W hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh pil içermesi muhtemel. Telefonun Hyperspace, Dark Matter ve Nebula Blue gibi üç renkte sunulması bekleniyor.

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KaynakTwitter

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