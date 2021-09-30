Redmi Note 10 Lite Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Xiaomi, resmi olarak Redmi Note 10 Lite akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Akıllı telefon yeni özellikler sunmuyor, Redmi Note 9 Pro akıllı telefonuyla neredeyse aynı. Sadece birkaç özelliği farklılık gösteriyor.

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 Lite, eski Redmi Note 9 Pro ile aynı dış cepheye sahip. Full-HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç IPS LCD ekran sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 koruması ve 16MP selfie kamera vaat ediyor.

Akıllı telefonun arka tarafında üst orta kısma yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemi bulunuyor. 48MP ana kamera lensi, 8MP geniş açılı kamera, 5MP lens ve son olarak 2MP sensöre sahip. Cihaz, ek güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcısına sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 720G işlemci tarafından desteklenen telefonda depolama genişletme için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Yakışıklı, yine Note 9 Pro ile aynı olan ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.020mAh pil ile geliyor. Ses için 3,5 mm kulaklık jakı ve şarj için USB Type-C bağlantı noktası var. Cihaz, Android 11 ve MIUI 12 ile destekleniyor.

Telefon, 4 GB RAM + 64 GB depolama modeli için 190 dolar, 4 GB RAM + 128 GB depolama modeli için 216 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama modeli için 230 dolar fiyat etiketi sunuyor. Ve telefonda Midnight Black, Metallic Grey ve Glacier White adlı üç renk seçeneği bulunuyor.

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