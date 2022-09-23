Renault, 240 Km Menzilli Trafic Van E-Tech Elektrikli Hafif Ticari Araçlarını Tanıttı

Hafif ticari araç segmentinde elektrifikasyon trendi hızla genişliyor ve giderek daha fazla otomobil üreticisi sadece EV’ye özel minibüsleri piyasaya sürüyor. En son örnek, E-Tech ticari araç yelpazesine üretime hazır Trafic Van E-Tech Electric‘i ekleyen Renault’dur.

Model, 2020’de piyasaya sürülen mevcut dördüncü nesil Trafic’i temel alıyor. Dışarıdan bakıldığında, bagaj kapağındaki E-Tech rozeti dışında, ICE ile çalışan kardeşiyle aynı görünüyor. Benzer şekilde, 5.080 mm veya 5.480 mm uzunluğunda iki farklı uzunlukta ve 1.967 mm veya 2.498 mm yükseklikte iki farklı yükseklikte mevcuttur. Konfigürasyona bağlı olarak, kargo hacmi 5,8 – 8,9 metreküp arasında değişirken, dönüşümler için bir kabin zemini versiyonu da mevcuttur.

Dizel motorlu Trafic

Elektrikli güç aktarma sistemi, giriş seviyesi dizelden biraz daha fazla olan 121 hp (90 kW / 122 PS) üreten tek bir motordan oluşuyor. Çekme kapasitesi 750 kg ve maksimum yük 1.100 kg’dır. Trafic Van E-Tech Electric, 52 kWh pili yakın zamanda güncellenen Master E-Tech ile paylaşarak 240 km WLTP aralığına izin veriyor. Pil, 7kW AC, 22kW AC veya isteğe bağlı 50 kW DC hızlı şarj cihazı ile şarj edilebilir.

Renault Trafic Van E-Tech Electric

Trafic Van’ın EV versiyonunun, 2021’de Hippie Caviar Hotel kampçı konseptiyle ön izlemesi yapılan eşdeğer yolcu dostu Trafic’in takip etmesi bekleniyor. Bu yıl Renault, Hannover’de ilk kez görücüye çıkan uzun dingil mesafesi Kango E-Tech Electric’e dayanan biraz daha küçük Hippie Caviar Motel konseptini tanıttı.