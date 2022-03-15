Samsung Galaxy A53 5G, Google Play Console’da Ortaya Çıktı!

Samsung, A serisi akıllı telefonların piyasaya çıkması için 17 Mart’ta bir etkinlik planladı. Etkinlikte gelmesi beklenen telefonlardan bazıları Galaxy A33, A53 5G ve A73 5G.

Lansmandan önce, Galaxy A53 5G Kenya’daki bir perakende mağazasında canlı canlı görüntülendi. Ayrıca akıllı telefon, Google Play Console sertifika sitesinden de geçti.

Liste, Samsung Galaxy A53 5G’nin Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunu doğruluyor. Tam olarak 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacak. Ekranın ekran yoğunluğu 450 DPI olacak.

Akıllı telefon, Exynos 1200 işlemci tarafından desteklenecek. Bu, geçmişteki sızıntılardan öğrendiklerimizle uyumlu. Liste ayrıca cihazın 6GB RAM’e sahip olduğunu doğruluyor. Bu RAM modelinin, 128 GB depolama ile gelecek temel yapılandırmaya sahip olmasını bekliyoruz. Cihaz ayrıca 8GB + 128GB depolama seçeneğine de sahip olacak.

Bunun dışında bir önceki listeye göre Galaxy A53 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6.52 inç SuperAMOLED panele sahip. Ayrıca 800 nit maksimum parlaklığa ve Eye Comfort Shield (Düşük mavi ışık) özelliğini de beraberinde getirecek.

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