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Samsung Galaxy S22 Serisinin Lansman Tarihi Ertelendi

Galaxy S22 serisinin ön siparişlerinin 8 Şubat'ta Güney Kore'de yayınlanmasını bekliyorduk. Satışlar da 18 Şubat gibi resmi hale gelecekti. Fakat yeni bilgiler lansmanın Mart ayında olacağını gösteriyor.

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S22 serisinin Şubat ayı başlarında piyasaya çıkmasını bekliyorduk. Ancak, Güney Kore’den gelen yeni bir söylenti, telefonların muhtemelen öngörülen zaman çizelgesinden daha sonra piyasaya çıkacağını söylüyor. Gelelim gecikmenin sebebine.

Güvenilir bir kaynak, Samsung’un Galaxy S22 serisinin lansmanını ertelediğini belirtiyor. Gecikmenin arkasındaki nedenin tedarik zinciri kısıtlamaları olduğunu da ekleyelim.

Galaxy S22 serisinin ön siparişlerinin 8 Şubat’ta Güney Kore’de yayınlanmasını bekliyorduk. Satışlar da 18 Şubat gibi resmi hale gelecekti. Fakat yeni bilgiler lansmanın Mart ayında olacağını gösteriyor.

samsung-galaxy-s22-ultra-1

Tüm akıllı telefon endüstrisi, tedarik zinciriyle ilgili sorunlarla karşı karşıya. Dolayısıyla Samsung’un da bundan etkilendiğini öğrenmek şaşırtıcı değil. Aslında, aynı nedenden dolayı Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S21 FE‘nin lansmanını birçok kez erteledi.

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