Samsung Galaxy S23 Plus, Geekbench’te Göründü!

Samsung Galaxy S23 serisinin 2023’ün başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra adlı üç modelden oluşacak. Geçen ay, Galaxy S23, Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, Samsung Galaxy S23 Plus akıllı telefon da Geekbench kıyaslama veritabanında ortaya çıktı.

Model numarasına göre (SM-S916U), bunun Galaxy S23 Plus’ın ABD versiyonu olduğu anlaşılıyor. Listeye göre henüz piyasaya çıkmamış telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci desteği taşıyor.

Liste, bunun 1 + 3 + 4 çekirdek konfigürasyonuna sahip Kalama kod adlı sekiz çekirdekli bir işlemci olduğunu ortaya koyuyor. Birinci çekirdek 3.36GHz frekansında çalışıyor. Üç çekirdek 2.80GHz frekansında çalışırken. CPU çekirdeklerine eşlik eden Qualcomm Adreno 740 GPU oluyor.

Liste, işlemci ayrıntıları dışında, Android 13 ile birlikte 8GB RAM’i ortaya koyuyor. Karşılaştırma sonuçlarına geçilirse, Geekbench 5 testinin tek çekirdekli turu Samsung Galaxy S23 Plus için 1485 puan verdi. Buna karşılık, aynı testin çok çekirdekli kısmındaki puan 4844 oldu. Gayet iyi bir puan diyebiliriz.