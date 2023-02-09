Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Special Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 akıllı telefon serisini duyurdu. Cihazlar, Galaxy S22 serisi üzerinde çeşitli iyileştirmeler vaat ediyordu. Marka, amiral gemisi lansmanından sonra her yıl akıllı telefonunun, akıllı saatinin ve kablosuz kulaklıklarının özel bir sürümünü piyasaya sürüyor. Şimdi ise Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Limited Edition versiyonunu tanıttı.

Özel sürüm akıllı telefon, standart modelle karşılaştırıldığında cihazın görünümünde ve verdiği histe çeşitli değişiklikler getiriyor. Bununla birlikte, ekstra özelleştirme, cihazın fiyatına katkıda bulunuyor ve bu da onu daha pahalı hale getiriyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Special Edition, 1300 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Standart model ile karşılaştırıldığında fiyat biraz daha yüksek. Cihazın sınırlı sayıda üretilen versiyonu, 13 Şubat 2023’e kadar satın alınabilecek.

Marka, cihazdan yalnızca 1000 adet piyasaya sürdü. Bu nedenle, cihazı satın almak isteyenlerin mümkün olan en kısa sürede veya stoklar tükenmeden sipariş vermesi gerekecek. Bir ve yalnızca 12GB RAM + 512GB yerleşik depolama modeliyle geldiğini belirtelim.

Normal model ile BMW M Edition arasındaki farklara gelince, donanımda herhangi bir fark yok. Marka, tasarımda yalnızca bazı farklı şeyler yaptı ve cihazın daha farklı görünmesini sağladı. Özel versiyon cihaz, BMW logolu bir ambalaj kutusuyla birlikte geliyor.

BMW performans otomobillerinin çeşitli dönemlerini temsil eden altı rozet, telefona dahil olarak geliyor. Telefonun kendisi, orijinal BMW M3 arabasından sonra modellenmiş bir açılış animasyonuna sahip.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Fiyatı ve Özellikleri Galaxy S23 Ultra hakkında herşey… Hemen Oku