Samsung Galaxy Z Fold 3, Phantom Black Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırıyor!

Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 gibi bir sonraki katlanabilir modellerini 11 Ağustos‘ta piyasaya sürecek. Bu haftanın başlarında Z Flip 3’ün sızdırılmış görüntülerini paylaşmıştık. Şimdi ise Z Fold 3’ün Phantom Black renk çeşidi de gözler önüne serildi.

Galaxy Z Fold 3, delikli tasarıma sahip 6,2 inç AMOLED ekran ile gelecek. 10 megapiksel ön kameraya sahip olacak. 4 megapiksellik bir ekran içi kameraya ev sahipliği yapan 7.6 inçlik katlanabilir bir iç ekran sunacak. Telefonun arka panelinde 12 megapiksel üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Her iki ekranın da 120Hz yenileme hızı desteği taşıması bekleniyor.

Snapdragon 888 işlemciden güç alması beklenen cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB‘ye kadar depolama ile gelebilir. 4400 mAh batarya ile hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

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Geçmiş raporlar, Z Fold 3’ün S Pen stylus desteğiyle geleceğini iddia etti. Yakın tarihli bir sızıntı, Güney Koreli şirketin Z Fold 3 alıcıları için S Pen Pro ve S Pen Fold Edition gibi iki farklı S Pen satacağını söylemişti. Ayrıca IPX8 dereceli su geçirmez bir gövde ile gelmesi bekleniyor. Z Fold 3’ün diğer detayları hâlâ gizli.