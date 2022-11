Sıralanmış En İyi Süpermen Filmleri

Süpermen, büyük ölçüde beyaz perdedeki varlığı sayesinde dünyanın en ikonik ve sevilen süper kahramanlarından biri olmaya devam ediyor. Bu “en iyi” bir Superman listesi olsa da, Superman IV: The Quest for Peace ve Superman III with Richard Pryor’u dahil edeceğiz. Bu filmler harika olmasa da yine de işe yarar içerikleri de beraberine getiriyor. İşte en iyi Süpermen filmleri…

9. Superman IV: The Quest For Peace (1987)

Christopher Reeve’in Süpermen olarak son filminde, Çelik Adam, Lex Luthor tarafından kahramanın DNA’sından yaratılan süper güçlü bir kötü adam olan Nuclear Man ile yüzleşir. Ne yazık ki, Reeve’in karakteri bir patlama olmadı. Çünkü bu film gülünç hikayesi, göze batan olay örgüsü açıkları ve korkunç özel efektlele mahvoldu. Batman & Robin’e çok benzeyen bu dördüncü Süpermen filmi, şimdiye kadar yapılmış en kötü filmlerden biri.

8. Superman III (1983)

Bu film, Süpermen’in, bilgisayar programcısı Gus Gorman’ın yardımıyla Kryptonlu’dan kurtulmaya ve dünyanın petrol arzını kontrol altına almaya çalışan kötü sanayici Rob Webster’a karşı karşıya geldiğini gösteriyordu. Bu çatışma sırasında, Çelik Adam’ın zihni, Gorman tarafından yaratılan ve onu ikiye bölen ve Clark’ı savaşta karanlık yarısıyla yüzleşmeye zorlayan sahte bir kriptonit parçası tarafından bozulur. Superman III, aşırı kampçı havası ve Richard Pryor’un Gorman performansıyla engellendi, ancak her zaman olduğu gibi, Christopher Reeve hem iyi hem de kötü Süpermen olarak her şeyini veriyor.

7. Justice League (2017)

Superman’in Doomsday’in elinde ölümünden sonra Batman, uzaylı Steppenwolf’un Dünya’yı işgalini savuşturmak için bir meta-insan ekibi kurmaya çalışıyor. Yönetmen Zack Snyder, kızının ölümünün ardından yapımdan ayrıldıktan sonra Joss Whedon, daha komedi ve tasasız bir hikaye sunarak hayranlarını memnun etmeye çalıştı. Ne yazık ki bu, filmin hem hayranları hem de sıradan sinema izleyicilerini hayal kırıklığına uğratan tutarsız bir karmaşaya dönüşmesine neden oldu.

6. Batman v Superman: Dawn of Justice – Ultimate Edition (2016)

Süpermen’i insanlık için bir tehdit olarak gören korkak ve öfkeli Batman, Çelik Adam ile savaşa girer, ancak kötü Lex Luthor’un onu Süpermen’den kurtulması için manipüle ettiğini fark eder. O ve Superman sonunda Lex Luthor’u ve onun neredeyse durdurulamaz canavarı Doomsday’i yenmek için Wonder Woman ile bir araya geldi. Sinemalarda gösterime girdiğinde pek çok insan bu filmden hayal kırıklığına uğradı, ancak daha uzun olan “Ultimate Edition”, bazı önemli sahneleri restore ediyor ve Justice League’in Darkseid ile savaşı için daha güçlü bir temel oluşturuyor. “Ultimate Edition” ve #ReleasetheSnyderCut hareketi sayesinde Batman v Superman büyük bir kült takipçi kazanmayı başardı.

5. Superman Returns (2006)

Christopher Reeve’in filmleriyle aynı evrende geçen Superman Returns, kahramanı kendi gezegeni Krypton’un kalıntılarını keşfetmek için Dünya’dan ayrıldıktan beş yıl sonra takip ediyor. Dünya halkı onun dönüşünü memnuniyetle karşılasa da, şu anda evli olan Lois Lane ve oğulları Jason ile olan ilişkisini onarmakta zorlanıyor, özellikle de Lex Luthor ortalığı karıştırmak için geri döndüğünde.

Film, özellikle uzun çalışma süresi ve aksiyon sahnelerinin olmaması nedeniyle daha popüler Süpermen filmlerinden biri olmasa da, daha ciddi tonu ve gelişmiş görsel efektleriyle modern izleyiciler için yapımın yeniden inşasına yardımcı olan, hala küçümsenmiş bir gişe rekorları kıran bir film. Brandon Routh ayrıca, CW’nin 2019’daki “Crisis on Infinite Earths” çapraz etkinliğinde hak ettiği bir dönüşü alan, gelmiş geçmiş en iyi canlı aksiyon Süpermenlerinden biri olarak mükemmel bir performans sergiledi.

4. Man of Steel (2013)

Warner Bros, Superman’in başlangıç ​​hikayesinin bu cesur yeniden anlatımıyla DC Evrenini başlattı. Man of Steel, Kripton’un Son Oğlu’nu ABD hükümetinin korktuğu yasadışı bir göçmen olarak tasvir ederek karanlık bir gerçekçilik sunuyor. Supes, Dünya’daki yerinden emin olmasa da, General Zod dünyasını yeni bir Kripton’a dönüştürmek için geldiğinde gezegenin en büyük koruyucusu olmaya adım atar.

İzleyicilerin tümü filmin koyu tonunun ve yumuşak renklerinin hayranı değildi, ancak Man of Steel’in birçok canlandırıcı dövüş sahnesi ve özellikle Henry Cavill’den müthiş performansları var. Süpermen’i tekrarlaması, çoğu insanın aşina olduğu kahraman olmasa da, hala olduğu gibi değil, ne olabileceği için umudu barındırıyor ve karşılaştığı kişilere ona inanmaları için ilham veriyor.

3. Zack Snyder’s Justice League (2021)

Tıpkı Superman’in ölümden dirildiği gibi, Zack Snyder’ın Justice League versiyonu da dört yıl boyunca dünya çapında kampanya yürüten hayranların ardından nihayet gün ışığına çıktı. Filmin kendi kurgusunda Snyder, Ligi, Dünya’nın en büyük kahramanlarına layık dört saatlik bir süper kahraman destanında olması gerektiği gibi bir araya getiriyor. Joss Whedon’ın cüretkar şakalar, kötü CGI, kısa çalışma süresi ve az karakter gelişimi gibi sorunlarla dolu versiyonuyla karşılaştırıldığında, Snyder Cut sinematik bir başyapıt.

Bu filmde Justice League’in her bir karakterine, özellikle de Süpermen’e çok daha iyi bir tasvir veriliyor. Havalı bir siyah takım elbise ile Superman, Apokolips’in güçlerine karşı savaşlarında Justice League’e katılmak için muhteşem ve yeni bir yolla geri dönüyor. Sadece bu da değil, Clark’ın hayattaki ikinci şansı, kim olduğunu keşfetmesine ve Dünya’nın umutsuzca ihtiyaç duyduğu umudun sembolü olmasına izin veriyor. Bu Süpermen gerçekten çizgi roman hayranlarının tanıdığı ve sevdiği bir kahraman gibi hissettiriyor ve izleyiciler artık onu gelecekte daha fazla görecekleri için mutlular.

2. Superman II (1981)

Superman bilmeden General Zod ve müttefiklerini Phantom Zone’dan kurtardıktan sonra, Lois Lane ile normal bir hayat yaşayabilmek için güçlerinden vazgeçmeye karar verir, bu da kötü Kriptonlular Dünya’ya geldiğinde tüm insanlık için tehlike yaratır. Justice League gibi, Superman II de yönetmen Richard Donner’ın yerini Richard Lester aldığında yaratıcı çekişmeler yaşadı ve bu da filmin tonunda ve olay örgüsünde büyük bir değişikliğe neden oldu.

Sinema filminin Süpermen’in Lois’in hafızasını bir öpücükle silmesi ve kahramanın bir şekilde kötü adamlardan birine göğsünden “S” fırlatması bir yana, Süpermen II hala bir süper kahraman klasiği olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, onlarca yıl sonra piyasaya sürülen “Donner Cuts”, daha dengeli tonu ve daha az şüpheli sonu nedeniyle tartışmasız daha iyi bir versiyon.

1. Superman: The Movie (1978)

Bu film dünyayı bir insanın uçabileceğine inandırdı. Yönetmen Richard Donner ilk süper kahraman gişe rekorları kıran filmi Man of Steel’i beyaz perdeye taşıyarak, ünvanlı kahramanın doğumunu Kal-El olarak, Clark olarak yetiştirilişini ve Superman olarak yeniden doğuşunu sunarak yarattı. Bir süper kahraman olarak adını duyurduktan sonra Lois Lane’e aşık olur ve Amerika’nın kaderi için Lex Luthor ile savaşır.

Filmin her yönü, özellikle görsel efektleri, gerçekçi olmayan hikayesi ve Gene Hackman’ın çılgın Lex Luthor’u iyi yaşlanmasa da, ondan sonra gelen birçok süper kahraman filmi için şablon olarak hizmet etmeye devam eden klasik bir hikaye. Christopher Reeve ayrıca kendisini mükemmel bir Süpermen olarak kabul ettirdi ve kendisinden sonra gelen diğer birçok yineleme için çıtayı belirledi.

