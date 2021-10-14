Squid Game’in Oyunu Geliyor – Sıkı Durun!

Bu yılın başlarında Netflix, popüler dizilerine dayalı oyunların piyasaya sürülmesiyle oyun pazarına girme planını resmen açıklamıştı. Şimdi, bir başka sevilen dizi olan Squid Game de bu listede yer alacak.

Ayrıca bkz: Squid Game Benzeri Dizi ve Filmler

Çevrimiçi video akışı platformunun Asya Pasifik içeriğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Minyoung Kim, yakın zamanda yaptığı bir röportajda, popüler diziyi bir video oyununa dönüştürme olasılığından bahsetti. Şu an itibariyle, Güney Kore dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı.

Dizinin bir video oyununa dönüştürüldüğü haberi, gösterinin dünya çapında büyük bir başarı kazanmasıyla geldi. Minyoung Kim, diziyi bir video oyunu formatına dönüştürmek için talepler aldığını bile sözlerine ekledi. “Kurumdan tüketici ürünleri departmanından; oyun grubundan ve diğer uluslararası ekiplerimizden çok büyük ama mutlu bir talep hacmi alıyoruz” dedi.

Yönetici ayrıca, ekibin gelecekteki girişimleri için de bir yol haritası oluşturmaya çalıştığını doğruladı. “Ekibimin rolü, gerçekten tüm bu fırsatlara birlikte bakmak; Squid Game IP için bu yol haritasını oluşturmaktır” dedi. Ek olarak, Minyoung Kim, izleyicilerin içeriklerine olan ilgilerini artırmayı amaçladığına inanıyordu. “Oyunlar, tüketici ürünleri ve diğer alanlardan çok sayıda farklı alana bakıyoruz. İçeriklerimize olan yakınlıkları ve yaratıcımızın inşa ettiği dünyaya sadık kalırken onlara daha fazla neşe veriyor.” diye ekledi.