Steam de TL’ye Nasıl Geçilir? Steam Dolar Fiyatları TL Görme Eklentisi Geliştirildi

Geride bıraktığımız Ekim ayı sonunda bir açıklama yapan ve Türkiye başta olmak üzere Arjantin’in de aralarında bulunduğu pek çok ülkede yerel para birimi ile oyun satışına son vereceğini duyuran Steam, dolara geçiş tarihi olarak 20 Kasım’ı belirlemişti. 20 Kasım’ı 21 Kasım’a bağlayan saatlerde dolar bazlı oyun satışına geçen Steam’deki fiyatları Türk Lirası olarak görmek isteyen geniş bir oyuncu topluluğu bulunuyor. Bu doğrultuda harekete geçen Scoutli CEO’su Yücel Arda Bayram liderliğindeki ekip Steam dolar fiyatları TL görme eklentisi geliştirdi.

Steam Dolar Fiyatları TL Görme Eklentisi Geliştirildi

“Espor takımlarının ve koç ekiplerinin scouting ve analiz süreçlerini optimize etme” odaklı olarak Scoutli’yi kuran ve hali hazırda CEO’luğunu yürütmekte olan Yücel Arda Bayram şahsi Twitter (X) hesabından yaptığı bir açıklama ile Türk oyun tutkunlarını sevindirdi. Steam üzerinden dolar ile satılan oyunların TL fiyatlarını görmek üzere eklenti geliştirdiklerini ifade eden Bayram; “Steam TRY Converter” isimli eklentinin Chrome Store’da yayında olduğunu deklare etti. İşte Yücel Arda Bayram’ın o paylaşımı:

🌴 Steam'deki fiyatları Türk Lirası'yla görmek isteyenler için hızlıca geliştirdiğimiz Steam TRY Converter eklentisi Chrome Store'da yayında!



Linki ve emeği geçenleri aşağıya bırakıyorum 🤠 pic.twitter.com/i3UCzlliKO — Tropik (@aardabayram) November 23, 2023

Eklentiye dair halletmeleri gereken problemlerin olduğunun da farkında olduklarını ifade eden Scoutli CEO’su, Steam indirimlerinde “kişisel öneriler” bölümündeki oyunların ( Steam Sonbahar İndirimlerinde Fiyatı Düşen Oyunlar 2023 için buraya göz atabilirsiniz ) fiyatlarının TL’ye çevrilmesi ve dolar kurunun anlık fiyattan alınması noktasında çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Paylaştığı twit serisinde, eklentide emeği geçenlere de teşekkür eden Yücel Arda Bayram’ın gönderileri kısa sürede on binlerce görüntülenme aldı. Türk oyuncuların geliştirilmesinden memnun olduğu eklentinin Steam ile gamerlar arasındaki bağı kuvvetlendirmesi muhtemel. Elbette bu noktada, cazip indirimler ve TL ile oyun satışıyla oyuncuları kendi platformuna çeken Epic Games’in önemli bir konumda yer tuttuğunu da unutmamak gerekli.

Epic Games Black Friday 2023 İndirime Giren Oyunlar Listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncular Ne Dedi?

Steam’in dolar bazlı oyun fiyatlarını TL’ye çeviren Steam TRY Converter isimli eklenti için oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından kısa sürede yoğun şekilde yorum yapmaya başladığı görüldü. Eklenti hakkında oyuncuların esprili paylaşımlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Gayet güzel düşünülmüş ve uygulamaya geçirilmiş bir iş, tebrik ederim. Ek olarak; 2nci sayfaya inildiğinde fiyatları çevirmiyor, bunu da düzeltilecekler arasına almanızı rica edeceğim.”

“Steam’e girdiğimizde mağaza kısmını göstermeyen bir eklenti yaparsanız çok tutulur, bunu da taleplerimiz arasına alabilirsiniz.”

“Bu hale düşmek de varmış, ne diyelim. Kısa zamanda ya TL toparlansın, ya da Steam TL ile oyun satmaya dönsün umalım. Her 2’si birden olsa daha iyi olur elbette. İkincisi de birincinin olmasına bağlı ya, neyse…”