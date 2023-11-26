Steam’de 570 TL Olan Dying Light 2 Epic Games de 280 TL

Steam’in dolar bazlı oyun satmaya başlamasının akabinde pek çok oyunun fiyatında hatırı sayılır seviyede artışlar yaşandı. Dolara geçmeden önce Steam’de 500 TL’nin altında satılan Dying Light 2 fiyatı dolara geçişin ardından 39,99 dolara yükseltilmişti. Hali hazırda devam eden Steam 2023 Sonbahar indirimleri kapsamında yüzde 50 indirimle 19,99 dolardan satılan (570 TL) Dying Light 2 Epic Games de Black Friday indirimleri dahilinde 280 TL’den satılıyor.

Steam’de 570 TL Dying Light 2 Epic Games de 280 TL

Oyun sektörü son derece hareketli günlerden geçiyor. Steam’in dolar ile oyun satma kararını 20 Kasım itibariyle uygulamaya başlaması ve Epic Games’in halen TL ile oyun satması Türk gamerlar için hatırı sayılır bir dalgalanmaya sebep oldu. Pek çok Türk oyun sever rotasını Steam’den Epic Games Store’a kırarken; indirim döneminde hangi oyun nerede ucuz diye araştıran oyun tutkunlarının sayısı da bir hayli fazla.

Ekim ayı içerisinde Dying Light 1 ve 2’den oluşan paket Steam de 500 TL’den, Epic Games de ise 190 TL’den satılmıştı. Günümüzde ise fiyatlar bir miktar daha arttı ancak Epic Games halen indirimli şekilde oyun satışına devam etme eğiliminde. Güncel olarak Dying Light 2 Steam üzerinden yüzde 50 indirimli şekilde 20 dolardan satılıyor. Epic Games ise TL bazında aynı oyunu 280 TL’den sunuyor.

Normalde 700 TL olan oyunun fiyatı Epic Games’in Muhteşem Cuma indirimleri kapsamında düşüyor. Buna ek olarak satın alma fiyatının yüzde 10’unun da nakit iadesi olarak sağlanacağını belirtebiliriz.

Dying Light Serisi Hakkında

Techland tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun serisi Dying Light, ilk oyunu ile büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı. Oyunun çok beğenilmesi sonrasında serinin devam oyunu olan Dying Light 2, 2022 yılı itibariyle oyuncular ile buluşmuştu.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now ile Microsoft Windows (PC) için yayınlanan Dying Light 2’nin Black Friday Edition versiyonu şu anda tüm platformlarda indirimli olarak oyunculara sunuluyor. Ancak platformlar arasındaki fiyatların karşılaştırılması durumunda, en uygun fiyatın Epic Games tarafından sunulduğunu belirtebiliriz.

Oyunu satın almayı düşünen oyuncular için, şimdiye kadar yapımın yalnızca Steam üzerinden dahi 100 binden fazla inceleme aldığını ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtebiliriz.