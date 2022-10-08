Telefonum ne zaman Android 13 alacak?

Android 13, Android 12’nin olduğu kadar büyük bir güncelleme olmayabilir. Yine de, geçen yılın en yeni unsurlarına çok ihtiyaç duyulan bir istikrar ve iyileştirme dalgası getirmeli ve aynı zamanda uygulama geliştiricileri için bazı arka plan değişiklikleri getirmeli. İster kollarınızı açın, ister çarpmaya hazır olun, en yeni ve en iyi telefonların yanı sıra daha eski ve daha belirsiz cihazların ne zaman Android 13’ü alacağına dair yanıtlar almak için çalışıyoruz.

Google, Android 13’ün Ağustos ayının ortalarında piyasaya sürülmesiyle, artık desteklenen Pixel cihazları için işler kolaylaştı. Şirket, Android Açık Kaynak Projesi’ni de yeni sürümle güncelledi. Diğer Android üreticileri, yeni yazılımı cihazlarına uyarlamaktan sorumlu olacak. Bu süreç biraz zaman alacak, ancak birkaç cesur OEM, hızlı çabalarını biliniyor. Bu makaleyi ilgili bilgilerle düzenli aralıklarla güncelleyeceğiz.

Asus

Bu Tayvanlı teknoloji markası, hevesli test kullanıcılarına yeni Android sürümlerini denemeleri için beta programları sunuyor, ancak bunları kullanıcı tabanının geri kalanına aktarmak çok hızlı olmadı. Zenfone 8 ve 9 kullanıcılarının şu anda bir Android 13 beta programına erişimi var.

ROG Phone

ZenFone

Google

Google, Android 13’ü Pixel telefonlarına ve Android Açık Kaynak Projesi deposuna 15 Ağustos’ta yayınladı. Google’da olduğu gibi, diğer tüm OEM’ler de öyle olmalı. Güncelleme, Pixel 4 ve 4 XL için son olacak. Yalnızca Ekim 2022’ye kadar güncelleme almaları garanti edilir ve o ayın güvenlik yaması cihazlar için son güvenli güncellemedir.

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

En yeni Pixel telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, Android 13 ile gelecek.

Motorola

Bir zamanlar bir Google mülkü olan Lenovo’nun sahibi olduğu üretici, yazılım bölümünde gözden düşmüştür. Genellikle iki işletim sistemi güncellemesi ve amiral gemileri için iki yıllık güvenlik yamaları ve muhtemelen diğer cihazlar için bir işletim sistemi güncellemesi ile gelecektir.

Motorola’nın müşteri hizmetleri portalı, Android 13 güncellemesini alacak cihazları listeliyor.

Edge/Razr

Edge+ (2020)

Edge (2021)

Edge (2022)

Edge+ (2022)

Edge+ 5G UW (2022)

Razr 5G

Razr (2022)

Moto G

Moto G 5G (2022)

Moto G Stylus 5G (2022)

Motorola One

Motorola One Ace 5G

Nokia (HMD Global)

Bu, Android güncellemeleri açısından başka bir düşmüş yıldız. Geçmişte, belirli cihazlar için Android 10 ve 11’in kullanıma sunulmasını geciktirmek zorunda kaldı. Android 12 için, kayıtlı yalnızca bir cihaza OTA sözü verildi.

Nokia’nın XR20 için bir geliştirici önizlemesi var. Bu cihaz başlangıçta Android 11 ile piyasaya sürüldü ve ayrıca bir Android 12 geliştirici önizleme programına sahipti.

Beta

Nokia XR20

Planlanmış/söz verilmiş

Nokia C100

Nokia C200

Nokia G10

Nokia G11

Nokia G11 Plus

Nokia G20

Nokia G21

Nokia G400

Nokia G50

Nokia G60

Nokia X10

Nokia X100

Nokia X20

Nokia X30

OnePlus (Global)

Oppo’nun sahip olduğu OnePlus, Android güncellemelerini telefonlarına gönderme konusunda yavaşlıyor. Bunun bir kısmı, OxygenOS ve ColorOS arasındaki son kod tabanı birleşmesinin bir işlevidir. Güya, geliştirici ekipler yerleştikten sonra işler daha verimli olacaktı fakat işler yolunda gibi görünmüyor.

Şirket, 21 Eylül’de OnePlus 10 Pro için OxygenOS 13’ün ilk kararlı sürümünü yayınladı. Şu anda beta testinde olan OnePlus 10T bunu takip edecek. Aşağıdaki cihazların resmi listesine sahibiz.

Amiral gemisi

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10R

OnePlus 10 Pro (September 21)

OnePlus 10T

Nord series

Nord 2

Nord 2T

Nord CE

Nord CE 2

Nord CE 2 Lite

Oppo

OxygenOS 13’ten bahsetmişken, OnePlus kurumsal ebeveyni Oppo, 18 Ağustos’ta ColorOS 13’ü yayınlamaya başladı. Find X5 ve Find X5 Pro’nun önce güncellemeyi alması planlandı. Bu ay Find X3 Pro ve Reno 8 Pro 5G sahipleri onu alacak. Diğer Reno 8 serisi cihazların yanı sıra Reno 7 serisi, F21 Pro, K10 5G, A77 5G ve A76, Ekim ayında güncellemeleri alacak.

Samsung

Dünyanın en büyük Android telefon üreticisi, son birkaç yılda yazılım güncelleme taahhütlerini artırdı. Daha fazla cihaz, daha uzun süre daha fazla işletim sistemi güncellemesi ve daha fazla güvenlik güncellemesi alıyor. Şirket, 2022 sürümleri için dört işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yamaları planlıyor.

Android 13, Galaxy cihazlarda One UI 5.0 ile eşleştirilecek. Kapsamlı beta incelememizle nasıl görüneceğini önizleyebilirsiniz. Açık beta programları artık Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Galaxy S22 serisi cihazlar için çalışıyor. Diğer bölgelerde daha fazla cihaz beta sürümünde olabilir. Son gelen bilgilere göre, son iki yılın Galaxy S ve Galaxy Z cihazlarının yanı sıra Galaxy A53’ün bazı bölgelerde yıl sonuna kadar güncellemeyi alacağını gösteriyor.

Galaxy S serisi

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S21 (2023’ten önce gelecek)

Galaxy S21+ (2023’ten önce gelecek)

Galaxy S21 Ultra (2023’ten önce gelecek)

Galaxy S21 FE (2023’ten önce gelecek)

Galaxy S22 (Beta) (2023’ten önce gelecek)

Galaxy S22+ (Beta) (2023’ten önce gelecek)

Galaxy S22 Ultra (Beta) (2023’ten önce gelecek)

Galaxy Z serisi

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 3 (2023’ten önce gelecek)

Galaxy Z Fold 3 (2023’ten önce gelecek)

Galaxy Z Flip 4 (2023’ten önce gelecek)

Galaxy Z Fold 4 (2023’ten önce gelecek)

Galaxy Note serisi

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy A serisi

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A52

Galaxy A53 (2023’ten önce gelecek)

Galaxy A71 5G

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab Active3

Güncelleme zamanı gelmiş olabilir

Bu listeyi güncellerken, kapsamımızı diğer alanlarda daha fazla OEM’i ve bu bölgelere özgü cihaz portföylerini kapsayacak şekilde değiştirebiliriz. Şimdilik cihazınızı listemizde göremiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Daha eski bir telefonunuz varsa veya Android 13 güncellemesi almadığınızı biliyorsanız, en iyi Android telefonlardan birine geçmenin zamanı gelmiş olabilir.