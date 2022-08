Temmuz Ayının En İyi Video Oyunları Açıklandı!

Temmuz, kağıt üzerinde öyle görünmese de, oyun endüstrisi için şaşırtıcı derecede sağlam bir ay olduğunu kanıtladı. Ay boyunca birçok farklı türden oyun dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte bu ayın en çok tutulan oyunları…

Xenoblade Chronicles 3

Ayın en iyilerinden biri serinin devam oyunuydu. Nintendo ve Monolith Soft, 28 Temmuz’da Xenoblade Chronicles 3’ü piyasaya sürdü ve bu, serinin ilk Xenoblade Chronicles başlığının yayınlanmasından bu yana inşa ettiği şeyin doruk noktası olarak hizmet ediyor. Dövüş sistemi, MMO benzeri yapı ve karakter birleşimi ile oldukça karmaşık olsa da, çarpıcı hikayesi ve serinin formülüne olan sadakati, şimdi Nintendo Switch’te üçüncü bir Xenoblade Chronicles oyunu alan JRPG hayranlarını memnun ediyor.

Stray

Bu ayın diğer en büyük oyunlarından biri, BlueTwelve Studio ve yayıncı Annapurna Interactive’in kıyamet sonrası bir siberpunk şehrini keşfeden bir kedi hakkında bir indie oyunu olan Stray. Kedi sahipleri için Stray, sevimli kedilerin bilinen tüm garip davranışlarını oyunlaştırdığı için bir rüyanın gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Stray, sadece beş saat süren etkileyici bir hikayesi olan güzel görünümlü bir oyun olarak oldukça talep görüyor.

Live A Live

Temmuz ayında piyasaya sürülecek diğer büyük JRPG, Live A Live idi. Square Enix’e özel bu Nintendo Switch, aslında Super Famicom RPG’nin hiçbir zaman eyalet dışında yapılmamış bir versiyonuydu. Bu durumdaki oyunların yeniden yapılmak şöyle dursun, western sürümü alması bile nadirdir. Bu yüzden Live a Live son derece dikkate değer bir oyun. Nitekim oyun, HD-2D ve oyuncuların sonunda bir araya gelmeden önce birkaç ayrı maceradan geçtiği benzersiz yapısı sayesinde daha da öne çıkmayı başarıyor.

As Dusk Falls

As Dusk Falls, Life is Strange: True Colors gibi maceralı macera oyunlarından hoşlananlar için birebir. Her biri üç bölümden oluşan iki kitaba ayrılan As Dusk Falls, Arizona’daki bir otelde bir rehine durumunun hikayesini ve orada bulunan insanlar üzerindeki etkilerini anlatıyor. Oyun, minimum hareketle, çizgi roman benzeri bir biçimde geliyor, bu nedenle seçimler, buradaki etkileşimli deneyimin gerçekten can alıcı noktası. Eşsiz sunumu herkese göre değil, ancak alışılmadık tarzı sizi etkiliyorsa, oyundan gerçekten keyif alacaksınız.

Klonoa Phantasy Reverie Serisi

Klonoa Phantasy Reverie Serisi, biraz belirsiz bir Bandai Namco platform serisindeki iki ana konsol oyununun yeniden düzenlenmiş hali. Oyunlar, bir rüya dünyasını keşfederken ve kurtarırken baş karakteri takip ediyor. Eşsiz 2.5D seviyesindeki tasarımı ve Klonoa’nın düşmanı şişirme yeteneklerini de eklediğinizde, şimdiye kadar hak ettiği sevgiyi gerçekten hiç bulamamış bir seriniz var.

Endling: Extinction is Forever

Endling: Extinction is Forever, insanların hızla yok ettiği bir dünyada dört çocuğunu korumaya çalışan bir tilkinin hikayesini anlatmak için macera ve hayatta kalma oyun unsurlarını bir araya getiriyor. Kayıp bir yavruyu aramak için harcanan anlar arasında, oyuncular ayrıca avcılardan ve kürkçülerden kaçmalı ve yiyecek bulmalı. Endling: Extinction is Forever çevresel hikaye anlatımında usta. Çünkü her geçen gün yavaş yavaş ağaçların kesildiğini, çöplerin nehirleri doldurduğunu ve güzel manzaraların duman ve kirle kaplandığını görmeye başlıyorsunuz.

Bear and Breakfast

Bazen oyunlar, tuhaf başlıkları veya konseptleri nedeniyle öne çıkar. Bear and Breakfast tam da bu nedenle bu oyunlardan biri; işletmeci bir ayıyı anlatıyor! Oyuncuların keşfetmesi için güzel sanat eserleri ve canlı alanlar sunarken, Bear and Breakfast, konseptinin simülasyon öğelerine yaslanmaktan da korkmuyor.

