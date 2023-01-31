Tesla Model S Alev Aldı – Dehşet Saçtı!

Otobanda hızla giden bir Tesla Model S, California, Sacramento’da alev aldı. Büyükşehir itfaiyesi, karayolunda kendiliğinden yanan aküden çıkan alevleri söndürmek için 6000 galon suya ihtiyaç duydu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadı. Sacramento Büyükşehir İtfaiyesi, Tesla‘nın pil yanmasıyla mücadele için verdiği özel talimatları izliyordu. Ancak, aralıklardan sonra yeniden alevlenmeye devam ettiği için pil ateşini söndürmek için büyük sorunlarla karşılaştılar.

EV’ler Neden Alev Alıyor?

Elektrikli Araçlar, yüksek enerji verimliliği, yüksek güç-ağırlık oranı ve düşük kendi kendine deşarj olan Lityum-iyon piller kullanır. Bu piller, yüksek sıcaklıklarda iyi performans gösterir ve geri dönüştürülebilen bileşenlerden yapılır. Bununla birlikte, Lityum-iyon pillerin en büyük dezavantajlarından biri yanma riskidir.

Amerika Birleşik Devletleri ulaşım departmanı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan 2017 araştırmasına göre, elektrikli araçlarda yangın riski, içten yanmalı motorla çalışan araçlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük. Ancak elektrikli araçlardaki yangın kazalarının sayısındaki artış, elektrikli araçların güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapılmasına yol açtı.

“Elektrikli Araçlardaki Pil Yangınlarının İncelenmesi” konulu 2020 tarihli bir araştırma makalesinde, bir EV yangınının ısı yayılımı ve tehlikesinin fosil yakıtlı bir araç yangınıyla karşılaştırılabilir olmasına rağmen, yerleşik pil bir kez yangına karıştıktan sonra, EV yangınlarını bastırmada daha büyük bir zorluk var. Bunun nedeni, içeride yanan pilin dışarıdan uygulanan baskılayıcı maddeye erişememesi ve yeterli soğuma olmadan yeniden tutuşabilmesi. Sonuç olarak, pili soğutmak, yangını söndürmek ve yeniden tutuşmayı önlemek için aşırı miktarda söndürme maddesi gerekiyor.

EV Yangın Olayında Ne Yapmalı?

International Journal of Engineering Research & Technology’de (IJERT) yayınlanan bir makaleye göre, EV’lerin neden olduğu yangın tehlikesini yönetmek için özel eğitim ve ekipman gerekiyor. Elektrikli Araç kullanan müşterilerin, kendiliğinden yanma ile uğraşırken atılması gereken özel adımların farkında olması da şart.

Bir EV yangını durumunda, acil durum servislerini aramadan önce aracı durdurmanız, kenara çekmeniz ve araçtan uzaklaşmanız öneriliyor. Sürücüler, yolcular veya seyirciler yanan arabanın yaydığı dumanı, buharları veya gazı solumamalı ve araçtan mümkün olduğunca uzak durmalı.

En yeni NFPA Elektrikli Araç Acil Durum Kılavuzu, çeşitli üreticilerin hem ana akım hibrit hem de elektrikli arabaları için araç yangın kazalarıyla başa çıkmak için daha ayrıntılı talimatlar içerir. Dünyanın dört bir yanındaki yangınla mücadele ekipmanı üreticileri de Elektrikli Araçların oluşturduğu özel yangın tehlikesiyle mücadele etmeye yardımcı olacak teknoloji ve çözümler üzerinde çalışıyor.

Bununla birlikte, EV yangınlarını söndürecek teknoloji ve araçlar geliştirilene kadar, malesef pil yangınını söndürmek için galonlarca suyu israf ediyoruz.