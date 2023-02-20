Tesla Ölümcül Kazadan Sonra Çin’de Soruşturma Altında

Cuma günü, Doğu Çin’in Zhejiang Eyaletinde bir Tesla Model 3 EV düştü ve bir ölüm ve kritik bir yaralanmaya neden oldu. Kazanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte kazanın elektrikli otomobildeki fren sistemi arızasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Olay, 17 Şubat’ta şehir içi bir yolda hızla seyreden bir Tesla Model 3’ün bir otobüse çarpması sonucu meydana geldi. Araç, otobüse çarpmadan önce elektrikli bisiklete ve yoldaki çok sayıda otomobile de çarptı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kaza sırasında EV’de fren lambalarının devreye girmediğini gösteriyor. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki anında yolcuyu öldürdü, sürücüyü ciddi şekilde yaraladı ve civardaki diğer üç arabaya zarar verdi.

Tesla, soruşturma sırasında yerel makamlarla tam işbirliği yapmayı kabul etti. Tesla China ayrıca, “Bu kazadan dolayı çok üzgünüz. Herkesin bu kazayla ilgili endişelerini tamamen anlıyoruz. Şu anda yerel trafik polisi kazanın nedenini araştırıyor ve yetkililerle işbirliği yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca herkesin doğrulanmamış bilgilere inanmamasını ve yaymamasını rica ediyoruz” dedi.

Şirket, BYD gibi yerli EV üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya olduğu için Tesla, Çin’de zor zamanlar geçiriyor. Tüketiciler artık EV’lerin güvenliğini sorgularken, Cuma günkü ölümcül kaza şirketin sıkıntılarına eklendi. Kazadan sonra şirket, Tesla EV’nin fren sisteminde bir sorun olduğunu belirten söylentiler ve iddialar nedeniyle satışlarında düşüş gördü.

Son zamanlarda ABD’de 300.000’den fazla Tesla EV, yetkililerin kaza riski oluşturduklarını tespit ettikten sonra geri çağrıldı. Şirket, kaza riskini azaltmak için bir OTA güncellemesi yayınlamış olsa da, ABD soruşturma raporlarının ardından Tesla’nın itibarı darbe aldı.