Tesla yeni teslimat ve üretim rekorları kırdı

Tesla, üçüncü çeyrek satış ve üretim rakamlarını doğruladı ve şirket çalışanları ve hissedarlarının kutlamak için birçok nedeni var. Şirket, bu yılın Temmuz ve Eylül ayları arasında 343.000 elektrikli otomobil teslim etti ve bu bir rekordu. Son üç ayda üretilen 365.000’den fazla Tesla ile üretim rekoru da kırıldı.

Üretilen otomobillerin çoğunluğu Tesla Model 3 ve Tesla Model Y idi ve bunların 346.000’i üretildi ve yaklaşık 325.000’i müşterilere teslim edildi. Bu şirket için alışılmadık bir durum, ilk defa bu kadar çok sayıda araç stoğuna sahip oluyor. Teknik olarak, tüm bu araçlar zaten satıldı ve ya transferde ya da taşınmayı bekliyor.

Tesla Model S ve Tesla Model X, üretilen yaklaşık 20.000 otomobilden oluşuyordu ve bunların tam olarak 18.672’si teslim edildi. Yine, üçüncü çeyrekte üretilen tüm arabalar zaten satıldı ve nakliyeyi bekliyor.

Yüksek üretim rakamları, şirkete beklenmedik bir baş ağrısı getirdi – makul fiyatlarla ulaşımı güvence altına almak, sahiplerine teslim edilmeyi bekleyen yaklaşık 20.000 arabanın arkasındaki nedendi.

Tesla bu yıl şimdiye kadar 929.750 elektrikli araç üretti, şirket hala yıl sonuna kadar üretimini artırmayı planlıyor. Giga Berlin’in üretimini artırması, Giga Texas’ın hız kazanması ve Giga Shanghai‘nin yakın zamanda yenilenmesi ile şirket, 1,5 milyon adede yakın üretime rahatlıkla ulaşacak.