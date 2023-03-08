Tesla’nın Yeni Nesil Mini EV’si Otonom Araç Olacak!

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil küçük EV ile ilgili yakın zamanda bir duyuru yaptı. Musk, yeni nesil bütçe otomobilinin genellikle otonom modda çalışacağını ve Tesla Model 3 Sedan’ın yarısı kadar maliyetli bir araba yapıp teslim edeceğini söyledi.

Musk, araçla ilgili daha fazla detay vermedi. Ancak bu, Musk’ın bütçeye uygun bir EV sunma sözü verdiği ilk sefer değil. 2020’de Tesla, tamamen otonom olacak ve 25.000 dolardan daha ucuza mal olacak küçük bütçeli bir araba yapmayı planladığını duyurdu. Şirket, arabayı üç yıl içinde teslim etme sözü verdi.

Gayri resmi olarak Tesla Model 2 olarak anılan düşük bütçeli araba, şirket tarafından sunulan en ucuz EV olan yaklaşık 42.990 dolar olan Tesla Model 3’ten daha küçük ve daha ucuz olacak. Uzmanlar, Model 2’nin Model 3’e göre %25 daha küçük pil ve %15 daha küçük gövde ile geleceğini tahmin ediyor. Ayrıca Model 3’ten %30 daha hafif olacak.

Şirket, bütçe modelini 30.000 dolardan daha düşük bir fiyata piyasaya sürmeyi planlıyor. Tesla, işini her zaman aynı anda daha iyi ve daha ucuz hale getirme felsefesiyle yürütmüştür. Şirket, esasen bir arabayı bir bilgisayara dönüştürmeye ve ileri teknolojiyi kullanarak aracın performansını artırmanın yanı sıra uygun maliyetli hale getirmeye çalışıyor.