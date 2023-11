Telltale Games tarafından geliştirilen ve Skybound Games tarafından yayınlanan The Walking Dead serisi ilk kez 2012 yılında oyuncuların karşısına çıkmıştı. Ardından, seri devam oyunları ile günümüze kadar geldi. 4 oyunun birleştirildiği ve 50 saat dolaylarında mükemmel bir hikaye sunan The Walking Dead The Telltale Definitive Series Epic Games de büyük indirime girdi. 77 TL’den yüzde 60 indirimle 30 liraya düşen oyun için bu fiyat üzerinden ekstra indirimler almak da mümkün.

The Walking Dead The Telltale Definitive Series Epic Games de Sadece 30 TL

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series; 23 farklı bölümden müteşekkil 4 sezonu ve 400 günü içeriyor. Oynanış süresi 50 saatin üzerinde. Hali hazırda devam etmekte olan Epic Games 2023 Black Friday indirimleri kapsamında son derece cazip bir fiyata düşen oyun, 77 liradan yüzde 60 indirimle 30,80 TL seviyesine gelmiş durumda.

Epic Games’in Muhteşem Cuma kampanyası dahilinde Türk oyunculara 200 TL’lik sepette yüzde 33 indirim daha uyguladığını ve bunun üzerinden de yüzde 10 nakit iadesi geçtiğini düşündüğümüzde, oyunun çok daha cazip fiyatlara da edinilebileceğini belirtebiliriz. Yanına eklenecek birkaç yapımla 200 TL’lik alış veriş yapılması durumunda toplam 200 TL’lik oyunlar yaklaşık 115 TL civarında bir fiyatla edinilebilir.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series için Steam’deki güncel fiyata baktığımızda ise karşımıza yüzde 75’lik indirimle 5,74 dolarlık meblağ çıkmakta. Oyunun orijinal fiyatı ise 22,99 dolar olarak tespit edilmiş. 5,74 doların takribi 150 TL’ye denk geldiğini düşündüğümüzde, oyunun Epic Games fiyatının son derece cazip olduğunu görebiliriz.

Steam’in dolara geçmesinin akabinde 22 Kasım itibariyle başlattığı sonbahar indirimleri dahi, Türk oyuncular için oyunların fiyatını makul seviyelere düşürmeye yetmiyor. Bu konuda Epic Games, Steam’in birkaç adım önüne geçmiş durumda. Ancak, Steam’in MENA Bölgesi için vaat ettiği “özel fiyatlandırma” olması durumunda oyunların Epic Games fiyatları ile rekabet edebilecek seviyeye geleceğini söyleyebiliriz. Söz konusu özel fiyatlandırmanın da yakın gelecekte yapılması bekleniyor.

The Walking Dead’den Rick Grimes ve Michonne, Modern Warfare 3’e Gelecek!

Haberimizin sonunda, The Walking Dead serisinden bir de duyum verelim. Insider Gaming kaynaklı habere göre; The Walking Dead’den Rick Grimes ve Michonne, Modern Warfare III’e geliyor. Bu gelişme, oyuncular tarafından genel olarak; “Fortnite olmaya çalışıp bir serinin sonunu hazırladılar” şeklinde yorumlandı.