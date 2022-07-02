TikTok, Veri Paylaşımı Yapıldığını Doğruladı!

Günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan ve her geçen gün kullanıcı sayısını artıran TikTok, yapılan açıklamaların ardından kullanıcılarını şoka uğrattı. TikTok, veri paylaşımı iddialarını doğruladı. Çin üzerinde yer alan TikTok çalışanları, kullanıcıların verilerine ulaşabildiklerini söyledi.

Özellikle pandemi ile birlikte kullanıcı sayısını milyonlar olan TikTok, günümüzde hemen hemen her ülke içerisinde yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle kullanıcı yaşının küçük olmasından dolayı şikayetçi olan insanlar, güvenlik ihlalinden sonra iyice TikTok üzerine yüklenmeye başladı.

Dünya üzerinde büyük yankı olayın ardından ilk tepkiler ABD’de tarafından geldi. Özellikle bu konu Güvenlik Merkezi üzerinde çok fazla konuşuldu. Çin’de yer alan çalışanların, ABD’de içerisindeki insanların bilgilerine ulaşmak için ABD’de de çalışanlardan izin alması gerektiği belirtildi.

ABD, TikTok üzerine büyük bir yaptırım uygulamayı kafasına koymuş durumda. Edinilen bilgilere göre ABD, hem App Store hem de Play Store içerisinde TikTok uygulamasını kalkması için Apple ve Google ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca ABD bir konu dikkat çekti ve dünyadaki bütün insanların bilgilerinin tehlikede olduğunu dile getirdi.

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