TikTok’ta Daha Fazla Para Kazanmak İçin Yeni Özellik Geliyor!

TikTok, görünüşe göre yaratıcılarına daha fazla para kazanmalarına yardımcı olacak yeni bir özellik getirmeyi planlıyor. Şirket yakında içerik oluşturucuların videolarından bazılarını bir ödeme duvarının arkasına kaydırmasına izin verebiliyor, bu da temelde gelir elde etmek için yeni bir akış açıyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, sosyal medya şirketi şu anda içerik oluşturucuların belirli videolara erişmek için minimum 1 dolar veya kendi seçtikleri bir ücret talep etmelerini sağlayacak yeni bir ödeme duvarı özelliği geliştiriyor. Bu videolar yalnızca küçük bir ücret ödeyenler tarafından izlenebiliyor. Ancak yeni sistemin nasıl işleyeceği ve karın nasıl dağıtılacağı belirsiz.

Bu, üreticilerin en popüler videolarından bazılarından daha fazla para kazanmasına da olanak tanıyacak. Popüler kısa video paylaşım platformu, düşük ödemeleriyle ilgili artan şikayetlerin ardından İçerik Oluşturucu Fonunu da elden geçirmeyi planlıyor. Kaynaklar ayrıca, artık 10.000’e karşı 100.000’e kadar takipçi sayısına sahip daha popüler içerik oluşturuculara odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Şirket, bunun içerik oluşturuculara daha fazla ödeme yapmalarına izin vereceğini iddia ediyor. Fon, daha uzun videolar çekenler için bir ödül olarak da kullanılabiliyor. Şirket henüz bu değişikliği resmi olarak onaylamadı, ancak yaptığı açıklamada, hizmetini içerik oluşturucular için “değerli ve ödüllendirici” hale getirmek için yeni yollar sunmaya kararlı olduğunu söyledi.

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