Türkiye’de Otomobil Satışları Bu Ay Düştü!

Türkiye’de binek otomobil ve hafif ticari araç satışları Eylül ayında üçte birden fazla düştü, veriler Pazartesi günü, tedarik zinciri aksamalarının ağırlığını göstererek bayileri stoklarında araçsız bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının Eylül ayında; yıllık yaklaşık %37 düşüşle 57.141 araca gerilediğini söyledi.

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Otomobil Pazarı, Ağustos’ta %5, Temmuz’da %45.3 Daralmıştı.

Eylül ayında binek otomobil satışları %39,1 düşüşle 43.408 adede; hafif ticari araç satışları ise %28,9 düşüşle 13.733 adede geriledi.

Düşüş, Ağustos ortasında bazı binek otomobillerin vergi oranlarında yapılan; ve fiyat indirimlerini tetikleyen ve satışları artırması beklenen revizyonlara rağmen geldi.

Yine de, esas olarak yarı iletken kıtlığından kaynaklanan üretim kesintileri; otomobil üreticilerini çökertti ve yerel bayileri, artan talebi karşılamak için yeterli araçtan yoksun bıraktı.

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