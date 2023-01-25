Twitter’da Güvenlik İhlali Gerçekleşti – Tüm Detaylar!

Elon Musk‘ın Twitter hesabındaki skandallar aralıksız devam ediyor. Şirket başka bir muhbir şikayetiyle karşı karşıya. Bu kez iddia, herhangi bir Twitter mühendisinin “GodMode” olarak bilinen dahili bir programa hâlâ erişimi olduğunu iddia eden eski bir çalışandan geldi. Bu mod, mühendislerin herhangi bir hesaptan tweet atmasına olanak tanıyor.

Şikayet, Ekim ayında Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) sunuldu. İddiaya göre, artık adı “ayrıcalıklı mod” olarak değiştirilen program, onu isteyen herhangi bir mühendisin dizüstü bilgisayarında kalmaya devam ediyor. Görünüşe göre yalnızca bir üretim bilgisayarı ve basit bir kod gerektiren program “YANLIŞ”tan “DOĞRU”ya değişiyor.

Ne yazık ki, Twitter’ın güvenlik uygulamaları kullanıcıları ilk kez hayal kırıklığına uğratmıyor. 2020’de genç kripto dolandırıcıları şirketin iç sistemlerini hackledi ve Başkan Joe Biden, eski Başkan Barack Obama, Elon Musk ve diğer ünlülerin hesaplarından sahte tweetler gönderdi. Ne yazık ki birçok kişi resmi hesaplar tarafından paylaşılan bu sahte tweetlere aldanıyor.

Twitter’ın o dönemdeki yöneticileri, sorunu çözdüklerini ve kullanıcıları korumak için “kapsamlı bir bilgi güvenliği programı” başlattıklarını iddia ettiler. Ancak bazı muhbirler, GodMode’un hala geniş çapta mevcut olduğunu iddia etti. Alınan bilgiye göre, şikayetlerin ardından dosya yeniden açıldı. Bu, mühendislerin herhangi birinin tweet’lerini de silebileceğini veya geri yükleyebileceğini ortaya çıkardı. Bu, normal Twitter kullanıcılarının sahip olmadığı bir ayrıcalıktır.

Asıl skandal, hangi hesabın tahrif edildiğine veya kimin yaptığına dair bir kaydın olmaması. FTC’nin iddialar hakkında eski Twitter çalışanlarıyla görüştüğü bildiriliyor. FTC, Twitter’ın kullanıcılarının bilgilerini korumadığına karar verirse bunun ciddi sonuçları olabilir.