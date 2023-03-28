Twitter’da Yalnızca Mavi Tikli Hesaplar Öne Çıkanlarda Gösterilecek!

Twitter, oylama sisteminde büyük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, platformlarındaki anketlerde yalnızca doğrulanmış hesapların oy kullanmasına izin verileceğini duyurdu.

Elon Musk, değişikliğin 15 Nisan’da yayına girmesiyle birlikte, yalnızca bu doğrulanmış hesapların anketlerde oy kullanmaya uygun olacağını az önce duyurdu. Ancak, bir ödeme duvarının arkasında kilitlenen tek özellik bu değil.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su, Twitter’ın Sizin İçin önerilerinde yalnızca doğrulanmış hesapların görüntülenmeye uygun olacağını da sözlerine ekledi. Başka bir deyişle, yalnızca onay işaretli kullanıcıların tweet’leri Sizin İçin Twitter sayfanızda öne çıkarılacak. Bu değişiklik, platformda bir miktar önyargıya sebep oldu.

Elon Musk, resmi tweet’inde, “15 Nisan’dan itibaren, yalnızca doğrulanmış hesaplar Sizin İçin önerilerinde yer almaya hak kazanacaktır. Bu, gelişmiş AI bot sürülerini ele almanın tek gerçekçi yoludur. Aksi takdirde umutsuz bir kaybetme savaşı olur. Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecektir.” diye belirtti.