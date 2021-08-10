Vivo iQOO 8 Pro’da OIS Destekli 50 MP Ana Kamera ve 48 MP Ultra Geniş Kamera Olacak

Vivo iQOO 8 serisi 17 Ağustos‘ta geliyor ve 8 Pro, bir Snapdragon 888+ işlemci ve Samsung‘un E5 OLED’ini 1-120Hz değişken kare hızı ile bir araya getiren LTPO ekrana sahip olacak.

Vivo, yeni bir posterde iQOO 8 Pro‘daki kameraları tanıtıyor. Ana ünite 50MP çözünürlüğe sahip. Ultra geniş lens olarak ise, 2019’dan itibaren iQOO Pro’nun ana kamerası olan 1/2.0 inç sensör boyutu ve 48MP çözünürlükteki lensi kullanacak.

Üçüncü kameranın, 60 mm’ye veya yaklaşık 2.5x’e ulaşan bir zoom seçeneği olabilir.

Ana kamera, olası tüm hareketleri kapsayan vivo’nun VIS adını verdiği beş eksenli stabilizasyonu ile donatılmıştır.

Vivo, yeni iQOO 8 Pro ile çekilmiş birkaç örneği paylaştı. Kontrollü ışık altında olduklarından ve boyutları küçültüldüklerinden (bir takım işlemden geçtikten) dolayı doğru sonucu vermeyeceğini unutmamak gerekir.

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