Vivo X80 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, Vivo X80 serisini duyurmak için bugün (25 Nisan 2022) büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Bunlar şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olarak görücüye çıkıyor. Biz de bu yazımızda serinin üst modeli Vivo X80 Pro‘yu ele alıyoruz.

Vivo X80 Pro

Tasarım açısından her iki model; yani Vivo X80 Pro Snapdragon ve X80 Pro Dimensity versiyonu temelde aynı özelliklere sahip. Her ikisi de aynı boyutta bir ekrana ve arkada kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta, her iki modelin de yanlarında çerçeveler var, ancak biraz belirgin bir çene ve çentik var.

X80 Pro serisinin ön tarafında merkeze hizalanmış bir delik bulunurken; arka kısımda görüntü sensörleri için dairesel bir modül barındıran büyük bir kamera yer alıyor.

X80 Pro serisi, 120Hz yenileme hızı; 1000Hz dokunmatik örnekleme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile birlikte 2K çözünürlüğe sahip 6.78 inç E5 LTPO AMOLED ekranla geliyor.

Ekranın tepe parlaklığı 1500 nit, HDR desteği ve ayrıca 10 bit renk seçeneği vaat ediyor. İlginç bir şekilde, parmak izi okuyucunun parmakları taramak için geniş bir alanı var.

Diğer Özellikler

Vivo X80 Pro, versiyona bağlı olarak iki farklı işlemci içeriyor. Snapdragon sürümü, Qualcomm’un 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar; UFS 3.1 dahili depolama ile eşleştirilen en yeni ve en büyük; 4nm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini içeriyor. Öte yandan Dimensity sürümü; 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama ile birlikte gelen 4nm MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip.

Her iki model de 80W kablolu hızlı şarjı ve hatta 50W kablosuz hızlı şarj desteğini destekleyen; benzer boyuttaki 4.700mAh pil takımıyla çalışıyor. Pil sadece 11 dakikada yüzde 50’ye ve 34 dakikada; etkileyici bir şekilde yüzde 100’e kadar şarj oluyor.

Yazılım için X80 Pro serisi; kutudan çıktığı haliyle Android 12 işletim sistemi tabanlı OriginOS Ocean ile çalışacak. Diğer özellikler arasında NFC; HiFi ses desteği, IP68 su ve toza dayanıklılık, X ekseni lineer motor ve çift stereo hoparlör yer alıyor..

X80 Pro serisi, OIS’i de destekleyen 50 megapiksel GNV 1G; ana sensörlü dörtlü kamera kurulumuna sahip. Bu sensör, 48 megapiksel ultra geniş açılı lens (IMX598); 12 megapiksel portre telefoto lens; (IMX663) ve 5x optik zoom ve 60x dijital zoom sunan 8 megapiksel periskop lens ile geliyor. Ön tarafta, cihazın 32 megapiksel selfie kamerası var.

Özellikle, her iki model de Zeiss lenslerle birlikte; fotoğrafçılık deneyimini geliştirmek için şirketin tescilli V1+ ISP çipi (Görüntü Sinyal İşlemcisi) ile birlikte geliyor. Vivo X80 Pro serisi, birden fazla renk seçeneğiyle; (Turuncu, Mavi, Siyah) ve 840 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıktı.