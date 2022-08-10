WhatsApp’a Çevrimiçi Durum Gizleme Özelliği Geliyor

WhatsApp kısa süre önce beta yapısında oturum açma onayı ve WhatsApp gruplarında telefon numarası paylaşımı gibi birçok yeni gizlilik odaklı özelliği test ediyor. Platform, en son güncellemede herkes için mesajlarınızı silme zaman sınırını bile uzattı.

Şimdi, Mark Zuckerberg, anlık mesajlaşma platformunun yakın gelecekte daha da gelişmiş gizlilik özelliklerine kavuşacağını duyurdu. Bu özellikler, çevrimiçi durumunuzu gizlemenize, WhatsApp gruplarından sessizce ayrılmanıza ve belirli tartışmalar sırasında ekran görüntülerinin alınmasını önlemenize olanak tanıyor. Öyleyse, bu yaklaşan özelliklere daha yakından bakalım.

“WhatsApp’a yeni gizlilik özellikleri geliyor: herkesi bilgilendirmeden grup sohbetlerinden çıkın, çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini kontrol edin ve bir kez görüntülendiğinde ekran görüntülerini önleyin. Zuckerberg, Facebook’taki bir gönderide, mesajlarınızı korumanın ve onları yüz yüze görüşmeler kadar özel ve güvenli tutmanın yeni yollarını geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yakın gelecekte, kullanıcılar gruplardan sessizce, yani kimseyi uyarmadan veya sohbet geçmişinde iz bırakmadan çıkma olanağına sahip olacak. Kullanıcılar, uzun zamandır beklenen bir özellik olan bir kez görüntülenen mesajlarda ekran görüntülerini de engelleyebilecekler.

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