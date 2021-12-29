Xiaomi, MIUI 13 Beta Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi kısa süre önce akıllı telefonları için en yeni Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemini duyurdu. Yeni piyasaya çıkan Xiaomi 12 serisi telefonlar, en son MIUI ile önceden yüklenmiş olarak geliyor ve şirket, diğer telefonlar için bir çıkış zaman çizelgesi paylaştı.
Şimdi, planlanan sürümün ilk aşamasındaki cihazlara sahip dahili beta test kullanıcıları; akıllı telefonları için son MIUI 13 Beta güncellemesini aldı. Bunun yalnızca bir beta sürümü olduğunu ve kararlı sürümün önümüzdeki ay kullanıma çıkacağını unutmayın.
Şirket tarafından yapılan Android 12 işletim sistemini temel alan güncelleme, 21.12.27 sürüm numarasını taşıyor. Optimize olmuş performans, güçlenmiş gizlilik ve Xiaomi’nin akıllı ekoloji ürünlerinin entegrasyonu ve daha fazlasıyla birlikte geliyor.
MIUI 13 Beta sürümü için uygun olan Xiaomi akıllı telefonları arasında :
- Xiaomi Civi
- Mi MIX 4
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Youth Edition
- Mi Pad 5
- Mi Pad 5 Pro
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi 10S
- Xiaomi Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi Redmi K30S Extreme Edition
- Redmi K30 Extreme Edition
- Mi 10 Extreme Edition
- Xiaomi Mi 10
- Mi 10 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Redmi Note 10
- Redmi Note 11 5G
- Xiaomi Redmi 10X Pro
- Redmi 10X
- Xiaomi CC9 Pro.