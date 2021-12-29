Xiaomi, MIUI 13 Beta Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi kısa süre önce akıllı telefonları için en yeni Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemini duyurdu. Yeni piyasaya çıkan Xiaomi 12 serisi telefonlar, en son MIUI ile önceden yüklenmiş olarak geliyor ve şirket, diğer telefonlar için bir çıkış zaman çizelgesi paylaştı.

Şimdi, planlanan sürümün ilk aşamasındaki cihazlara sahip dahili beta test kullanıcıları; akıllı telefonları için son MIUI 13 Beta güncellemesini aldı. Bunun yalnızca bir beta sürümü olduğunu ve kararlı sürümün önümüzdeki ay kullanıma çıkacağını unutmayın.

Şirket tarafından yapılan Android 12 işletim sistemini temel alan güncelleme, 21.12.27 sürüm numarasını taşıyor. Optimize olmuş performans, güçlenmiş gizlilik ve Xiaomi’nin akıllı ekoloji ürünlerinin entegrasyonu ve daha fazlasıyla birlikte geliyor.

MIUI 13 Beta sürümü için uygun olan Xiaomi akıllı telefonları arasında :