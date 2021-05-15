Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? 2021

Son zamanlarda artan erişim kısıtlamaları, web sitelerinin daha da sinir bozucu hale gelmesine neden oldu. Sadece Türkiye değil, birçok ülke internete kısıtlamalar getirerek, erişimi kısıtlanan, yasaklı sitelere girişler tamamiyle kaldırdı.

Bunlara ek olarak ofisinizde, okulunuzda ve gittiğiniz hemen herde erişime kapalı olan yasaklı sitelere girmeniz için aşağıya bir rehber oluşturduk. Çünkü insan bazen özgürlüğü tamamen yaşamak isteyebilir. Ancak unutmamak gerekir ki; okullardaki ve ofislerdeki bu filtreler bir amaca hizmet ederken, yetkililer tarafından sıklıkla kötüye kullanılırlar.

Engellenen web sitelerine erişmek için ne yapmanız gerekiyor? İşte size en kolay yöntemler. Bu yöntemler arasında VPN, uzantılar, DNS, proxy web siteleri ve diğerleri bulunur.

Erişimi Engellenen Yasaklı Sitelere Girme Yolları 2020

1. Engeli kaldırmak için VPN kullanın.

VPN (Sanal Proxy Ağı), cihazınızı internet üzerinden başka bir ağa güvenli bir şekilde bağlamanızı sağlar. Böylece, engellenen web sitelerine, dilediğiniz her yerden erişmenizi sağlar. VPN kullanıdığınız da IP adresiniz başka bir ülkedeymiş gibi görünür.

Ayrıca uygulamaları indirebilir, ülkenizde engellenen siteleri açabilir veya okuldaki sitelerin engelini kaldırmanın bir yolu olarak kullanabilirsiniz.VPN, verilerinizi kimsenin görmemesi ve tanıması zor olan çöp değerine dönüştüren bir tünel görevi görür. Kesintisiz internet deneyimini kullanabilmenin ve tadını çıkarmanın tonlarca ücretsiz / ucuz VPN hizmeti var.

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2. Görünmez Olun: Proxy Sitelerini Kullanın

İşverenler ya da yöneticiler sıkılıkla internet erişimine kısıtlama koyar. Profesyonel bir ortamda, video akışı, sosyal ağlar ve hatta kişisel e-postalar gibi bazı web sitelerine erişiminizi kısıtlayan belirli sınırlar çizerler. Zaman zaman, engellenen web sitelerine erişmenin bir yoluna ihtiyacınız vardır.

Bu durumlarda ise, proxy siteleri bir kurtarma yöntemi görevi görür. Bununla birlikte, engellemeyi kaldıran bir proxy’nin VPN kadar güvenli olmadığını unutmayın. İnternet dünyasında, web deneyiminizi ‘sınırsız’ yapan yüzlerce proxy sitesi vardır. Proxy sitelerii genel olarak, engellenen siteyi internet sağlayıcılarından gizler. Bunun sonucunda web sitelerine erişmenize izin verir.

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3. URL yerine IP Adresi kullanın

Her web sitesinin URL’inin kayıtlı olduğu bir IP adresi vardır. Siteyi engelleyen yetkililer, genel olarak IP adresi yerine URL’yi doğrudan yasaklamış olabilir. Bu durumda, web sitelerinin engellemesini kaldırma arayışımız burada bitebilir. Herhangi bir web sitesinin IP adresini almak için yapmanız gereken şey basittir.

Başlat’a CMD yazın, Komut İstemi’ni açık. ping google.com yazın. Google yazan yere girmek istediğini adresi yazmanız gerekir. IP kullanmak, bölgenizdeki engellenen web sitelerine erişmek için basit bir yoldur. Ancak, web sitesi de IP’sini gizlemişse, bu yöntemle açılmayacaktır.

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4. Tarayıcınızdaki Proxy’i Değiştirin

Ofisinizde veya okulunuzda, birden fazla ağ sunucu kullanıyor olabilir. Bu nedenle de bazı proxylerde web sitelerine erişim kısıtlanmış olsa da, diğerlerine erişilebilir bir durumda olduğu görülür. Bu nedenle, okulunuzda ya da ofisinizde engellenen sitelerine erişmek isteyebilirsiniz.

Web tarayıcılarımızdaki ağ proxy ayarlarını devre dışı bırakmak zor bir iş değildir. Bağlantıları veya ağ seçeneğini web tarayıcınızın ayarlarında bulmanız yeterlidir. Burada, proxy yok seçeneğini seçebilir veya kurumunuzda sınırsız gezinme sağlayan başka bir tane kullanabilirsiniz.

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5. Google Translate’i kullanın

Basit ama en kısa yollardan birisidir. Kurumlar ve hatta ülkeler bazen Google Translate’i yasaklamıyor. Muhtemelen bir eğitim aracı olduğundan dolayı hiç kimse onu okuldaki veya ofislerdeki bilgisayarlarda engellemiyor. Bu nedenle, bu araçla, engellenen web sitesini, bildiğiniz başka bir dile çevirerek kısıtlamayı atlayabilirsiniz. Google Translate’i deneyin ve kendiniz görün. Engellenen web sitelerine erişmek için başka bir basit yol.

Aynı şekilde yasaklı bir sitenin engelini kaldırmak için Microsoft’un Bing çeviri hizmetini de kullanabilirsiniz. Okuldaki ve ofisdeki web sitelerinin engelini kaldırmak için, başka çeviri hizmetleri de mevcut.

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6. Eklentiler aracılığıyla engeli kaldırma

Artık hemen tarayıcının kendine ait bir uygulama mağazası var. Buradaki Uygulama Mağazalarından, proxy, vpn, ip gibi anahtar kelimeleri girerek, dilediğini şekilde ücretsiz birçok uzantı edinebilirsiniz.

Bu uzantıların bazılarında ücret söz konusu iken, bazıları premium düzeyde ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Kullandığını tarayıcının uygulama mağazasına gitmek için, örneğin Chrome uygulama mağazası gibi bir arama yapabilirsiniz.

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