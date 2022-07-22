Yeni Disney Plus Dizisi National Treasure: Edge of History’nin İlk Görüntüleri Çıktı

Disney Plus, 2022 San Diego Comic-Con’da yeni yayın dizisi National Treasure: Edge of History’nin ilk görüntüsünü ortaya çıkardı. Nitekim yayıncı, en yeni hazine avcısı Jess Morales’i öne çıkaran bir fragman ve kamera arkası tanıtım videosu yayınladı.

Lisette Olivera, kayıp bir Pan-Amerikan hazinesini bulmaya çıkan bir hayalperest olan Jess’i canlandırıyor. Bu arada Olivera’nın başrollerinde Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith ve Catherine Zeta-Jones yer alıyor.

Justin Bartha konuk oyuncu olacak ve Riley Poole rolünü tekrar oynayacak. Ayrıca Harvey Keitel’in diziye konuk oyuncu olarak katılacağı ve FBI Özel Ajanı Peter Sadusky rolünü yeniden canlandıracağını da söyleyelim.

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Dizi, Nicholas Cage’in dünyanın en değerli eşyalarından bazılarını ortaya çıkaran kurnaz hazine avcısı Benjamin Gates olarak oynadığı National Treasure film serisine dayanıyor. İlk filmde Gates, Bağımsızlık Bildirgesi’nin arkasında, onu New York’taki Trinity Kilisesi’nin altındaki dünyanın en büyük hazinelerinden birine götüren bir harita keşfetti. İkinci filmde Gates, büyük büyük büyükbabasının masumiyetini kanıtlamak ve Rushmore Dağı’ndaki altın şehri bulmak için Sırlar Kitabı’nı kullandı.

Her iki filmi de yazan Cormac Wibberley ve Marianne Wibberley, dizinin yazarları olarak geri dönüyor. Wibberley’ler, her iki filmin iki yapımcısı Jerry Bruckheimer ve Jon Turteltaub’un yanı sıra yönetici yapımcı olarak da görev yapacak. Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Rick Muirragui ve Mira Nair de yönetici yapımcı olarak görev yapacak ve Nair de diziyi yönetecek.