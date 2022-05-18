Disney Plus’ın Reklamlı Üyeliğine Dair Detaylar Açıklandı

Disney, Disney Plus hizmetine yakında gelecek olan reklamlı seçenek hakkında; daha fazla ayrıntı paylaştı ve şirket, reklamlar konusunda sert bir duruş sergiliyor. Wall Street Journal’a göre, Disney’in bu yıl içinde piyasaya çıkacak olan yeni; daha ucuz abonelik paketi, reklamları saatte dört dakikalık içerikle sınırlayacak ve küçük çocuklar platformun aracılığıyla izlerken reklamları tam olarak kısıtlayacak.

Karşılaştırma için, Disney’in diğer akış hizmeti Hulu; içerik başına saat başına 12 dakikaya kadar reklam yayınlarken, NBC’nin Peacock’u beş tane yayınlıyor. Kablo TV, izleyicileri genellikle saat başına yaklaşık 20 dakikalık reklam bombardımanına tutuyor.

Disney’in saat başına dört dakikalık sınırı; Disney Plus’taki reklam destekli seçeneğini, geçen yıl Haziran ayında kendi daha ucuz abonelik paketini başlatan HBO Max ile aynı seviyeye getirecek.

Şirket ayrıca platformda yayınladığı reklam türlerini sınırlama sözü de verdi. Variety, Disney’in yeni katmanın lansmanında alkol ürünleri veya siyasi kampanyalar için reklamları kabul etmeyeceğini ve ayrıca rakip satış noktalarından veya eğlence stüdyolarından gelen reklamları da yasaklayacağını bildiriyor.

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