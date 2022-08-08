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Yeni Google Pixel Notepad İle Tanışın – Yakında Çıkacak!

Son gelen raporda Google'ın Pixel Fold veya Pixel Notepad adına sahip katlanır akıllı telefonunun Foxconn tarafından üretileceği ortaya çıktı. Foxconn aynı zamanda Apple iPhone'un sözleşmeli üreticisi olarak tanınıyor.

Ayşen Sıla

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Motorola S30 Pro’nun Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı

Motorola, birkaç gün içinde üç yeni akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak 11 Ağustos'taki resmi lansman etkinliğinden önce, Moto S30 Pro modelinin resmi görüntüleri...

Google’ın bu yıl içinde resmiyet kazanması beklenen ilk katlanır akıllı telefonu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu yeni akıllı telefonun piyasaya çıkmasından önce, bazı önemli ayrıntılara sahip olduk.

Son gelen raporda Google’ın Pixel Fold veya Pixel Notepad adına sahip katlanır akıllı telefonunun Foxconn tarafından üretileceği ortaya çıktı. Foxconn aynı zamanda Apple iPhone’un sözleşmeli üreticisi olarak tanınıyor.

Rapor ayrıca, Google’ın bu yıl piyasaya iki amiral gemisi akıllı telefon sunmayı planladığını da ekliyor. Bunlardan biri Pixel Notepad adında orta sınıf bir akıllı telefon, diğeri ise üst düzey bir Pixel akıllı telefon olacak.

Google Pixel Notepad’in Oppo Find N‘ye benzer bir form faktörüne sahip olduğu söyleniyor. Yani açıldığında büyük olasılıkla kare bir tasarıma sahip olacak. 5.8 inçlik bir ekrana sahip olduğu ve şirketin Tensor işlemcisi tarafından destekleneceği ortaya çıktı.

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