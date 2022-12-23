Yılbaşı Temalı En İyi 10 Çizgi Film

Sevdiklerinizle, ailenizle ve çocuklarınızla hatta kendi başınıza izleyebileceğiniz birbirinden güzel çizgi filmler var. Fakat Aralık ayına özgü yeni yıl coşkusunu farklılaştırmak isteyenlere, kar, yılbaşı ve mutluluk dolu birbirinden güzel 10 çizgi film önerisiyle geldik. İşte yılbaşı temalı en iyi çizgi film önerileri…

Yılbaşı İçin En İyi 10 Teknolojik Hediye Fikri Sevdiklerinize alabileceğiniz en iyileri… Hemen Oku

Klaus

Klaus, genç bir postacının yaşamına odaklanıyor. Smeerensburg’un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus’tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister. Teklifi kabul eden Klaus, oyuncakların dağıtılması için Jesper ile birlikte gitmeye karar verir. Birlikte oyuncak dağıtmaya başlayan Jesper ile Klaus, dünyanın en mutsuz yeri olan Smeerensburg’u değiştirmeye başlar. Ancak onların kasabaya neşe getirmesinden rahatsız olan bir takım insanlar vardır.

The Grinch

Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch’e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın sukünetinden memnun olan Grinch’in kabusu ise, Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına, Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. O sırada köyde yaşamakta olan küçük Cindy-Lou ise arkadaşlarıyla birlikte Noel gecesinde Noel Baba’yı yakalayıp, bekar annesine yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır. İkilinin Noel planları birbirlerini nasıl etkileyecektir?

Hediye Operasyonu

Arthur efsanevi Noel Baba’nın en küçük oğludur ve Noel Baba’nın hediye dağıtma merkezi olan operasyon üssünde ekipteki herkes gibi canla başla çalışmaktadır. Fakat tıkır tıkır işleyen bu operasyon merkezinde hediyesini bekleyen yüz milyonlarca çocuk içinden bu sefer bir tanesini atlanır. Şimdi Arthur’un görevi Noel sabahından önce son hediyeyi sahibine ulaştırmaktır.

Yeni Yıl Şarkısı

Charles Dickens’ın klasikleşen eserinden uyarlanan A Christmas Carol, yıllık Noel Şarkısı performansları için bir oyuncak tiyatrosu hazırlayan Viktorya döneminden bir ailenin hikayesini konu ediyor.

Efsane Beşli

‘Kara’ adıyla tanınan kötü bir ruh insanlığın umutlarını ve inandığı değerleri yok ederek dünyaya hakim olmak için harekete geçince, Kuzey (Noel Baba), Diş Perisi, Uyku Perisi, Paskalya Tavşanı ve Jack Frost’tan oluşan ölümsüz bekçiler de ona karşı güçlerini birleştirme kararı alırlar. Kara, dünyamızı çepeçevre sarıp insanlığa korku yaymaya başladığında, dünyadaki tüm çocukların umutları, inançları ve hayalleri Efsane Beşli’ye bağlıdır.

Tokyo Godfathers

Bu filmde üç evsizin hayatı mercek altına alınıyor. Tokyo sokaklarında kıt kanaat yaşamakta yaşamaya çalışan bu üç talihsiz evsiz -evden kaçan lise öğrencisi Miyuki, transseksüel Hana ve orta yaşlı alkolik Gin- bir Noel Arifesi’nde çöplerin içinde bir bebek bulurlar. Kısmet Hana içindir; zira hep anne olma hayali kurmuş olan Hana, bebeği o gecelik yanlarında tutmak için diğer ikisini ikna eder. Sonraki gün bebeğin annesini bulmak için Tokyo’nun köhne sokaklarından ışıklı caddelerle dolu zengin semtlerine doğru yola çıkarlar. Bu yolculuksa hayatlarının macerası olur; çünkü üçlü kendi geçmişleriyle de yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

The Snowman

David Bowie’nin girişini yaptığı hikayede anne-babasıyla birlikte yaşayan ama yalnızlık çeken bir çocuğun karlarla kaplı bir Noel gecesi yaptığı kardan adamın canlanmasıyla olaylar gelişiyor. Kardan adam ve çocuk birlikte maceralarla dolu bir gece yaşıyorlar.

Güzel ve Çirkin: Sihirli Yılbaşı

Belle ve Canava’ı birbirinden sonsuza kadar ayırmayı planlayan ve yeni yıldan nefret eden Fort’u sadece bir Yeni Yıl mucizesi durdurabilir! Güzel ve Çirkin filminin tüm sevilen karekterlerinin tekrar bir araya geldiği, eğlenceli şarkılar ve heyacan verici özel seçenekler eşliğinde, umut, arkadaşlık ve sevgi üzerine muhteşem bir film.

Ufaklık

Eski İsrail’de, babası tarafından “Ufaklık” adlı eski, küçük eşeğini satması için emredilen İbrani bir çocuk, eşeği Kudüs pazarına götürür. Nazik bir usta bulma konusunda tüm umutları kaybolduğunda, Ufaklık, efendisini hayatını feda etmeye hazır olduğu tabakçı dükkanına geri götürür. Bir mucize olur ve Ufaklık Meryem’i Beytüllahim’e götürmesi için Joseph tarafından satın alınır.

Angela’nın Noeli

Angela en çok sevdiği noel günü gelip çattığında kiliseye gitmesi gerekirken her çocuk gibi yaramazlık yapmak isteyecektir. Yılbaşında noel zamanını eğlenceli bir şekilde geçirmek için fantastik bir yolculuğa çıkacaktır.

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