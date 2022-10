2022’de Android’deki en iyi 13 korku oyunu

Bazı gerçek korkular için telefonunuzdan daha ileri gitmenize gerek yok. Android korku oyunları, konsollar veya masaüstü bilgisayarlar tarafından sağlanan sürükleyici yetenekleri sunmasa da, bu oyunlar sizi geceleri uyanık tutmak için fazlasıyla yeterli. Ucuz, unutulabilir atlama korkuları yerine, heyecan sağlamak için anlatı, atmosfer ve akıllı seviye tasarımı kullanan oyunların bir listesini topladık.

Five Nights at Freddy’s’in klasik atlama korkularından Limbo’nun unutulmaz anlatısına kadar Android için birçok korku oyunu türü mevcuttur. Ne tür korku oyunu severseniz sevin, bu listede sizin için bir şeyler olacak. Ancak klasik bir korku deneyimi istiyorsanız Android’deki en iyi zombi oyunlarından birini deneyin; Başlamadan önce kullanışlı bir Android kontrol cihazı alın!

Limbo

Limbo, Android’deki en iyi platform oyunlarından biridir ve akıldan çıkmayan atmosferi onu etraftaki en iyi korku oyunlarından biri yapar. Limbo’nun puslu, gri tonlamalı görselleri, sizi çevreye çekmek için harika bir iş çıkarıyor ve hikaye, bir sonraki adımda sizi koltuğunuzun kenarında tutacak. Burada atlama korkuları veya aksiyon sahneleri yok, ancak bu listedeki herhangi bir oyundan Limbo, muhtemelen aklınızın gerisinde en uzun süre kalacak olanıdır.

Limbo, hızlı tepkiler vermek veya dövüşmek yerine bulmacalarla mücadele etmeyi tercih edenler için de harika bir seçimdir. Limbo krallığını keşfetmek için bolca zamanınız var; her fırsatta sizi taciz eden canavarlar yok. Her türden korku türünden hayranların kesinlikle oynaması gereken bir oyun.

Distraint

Distraint, bir gün içinde tamamlayabileceğiniz bir 2D psikolojik korku macera oyunudur. Ama uzunluğun seni geri çevirmesine izin verme; oyunun kısalığı sadece ürkütücü atmosferi ve dramatik hikayeyi geliştirir. Distraint, ürkütücü bir atmosfer yaratmak için dikkatli bir işitsel ve görsel tasarıma dayandığından, korkudan zıplamalardan ve aksiyondan hoşlanmayanlar için mükemmel bir oyundur. Limbo ile aynı kategoriye giriyor, bu yüzden klasik platform oyunu mükemmel bir korku oyunu gibi geldiyse bunu deneyin.

Distraint, hem gaziler hem de korku türüne yeni başlayanlar için mükemmeldir. Oyunun kontrollerini öğrenmesi kolaydır ve sizi unutulmaz hikayeye çekmek için zaman kaybetmez. Ses tasarımını tam olarak takdir etmek için bir çift kaliteli kulaklık almanızı öneririz.

Five Nights at Freddy’s

Zıplama korkuları ucuz gelebilir, ancak Five Nights at Freddy’s, deneyimi anında bir klasik yaratan sinir bozucu bir korku oyununa dönüştürüyor. İlk olarak 2014’te PC’de piyasaya sürüldü, çeşitli platformlarda çok sayıda devam filmi ve yan ürün üretti. Ancak orijinal deneyimi istiyorsanız, Android için yeniden düzenlenmiş bağlantı noktasından daha iyi bir yer bulamazsınız.

Five Nights at Freddy’s, korkaklara göre bir oyun değil. Zıplama korkularıyla dolu, gergin, uçsuz bucaksız bir deneyim. Bir grup duygulu, kana susamış animatronikle karşı karşıya kaldığınızda, azalan bir elektrik kaynağıyla kapıları ve ışıkları yönetirken kendinizi hayatta tutmakta zorlanacaksınız. Karmaşık anlatılar için zamanınız yoksa ve canlı gün ışığının sizi korkutmasını istiyorsanız oynayın.

Oxenfree

Oxenfree, macera oyunu formatında sarılmış bir korku oyunudur. 80’lerin klasik korku filmlerinden ilham alan, doğaüstü bir maceraya atılan bir grup arkadaşa katılacaksınız. Ürpertici, duygusal ve otantik. Distraint gibi bu da atlama korkularına dayanamayanlar için mükemmel bir oyun; Ayrıca çok daha uzun. Oxenfree, hikayeyi ve diyaloğu kararlarınıza göre değiştirir, bu nedenle yaptığınız her seçimi dikkatlice düşünün.

Oxenfree’nin dallanma hikayesi, tekrar oynanabilirliği nedeniyle onu anlatı odaklı en iyi korku oyunlarından biri yapıyor. Ne yazık ki, bu bir Netflix Oyunlarına özeldir, bu nedenle bu fantastik korku oyununa heyecan katmak için bir Netflix aboneliğine ihtiyacınız olacak.

Hello Neighbor

Hello Neighbor’un büyüleyici estetiği samimi görünebilir, ancak parlak renklerin ve çocuksu grafiklerin sizi aldatmasına izin vermeyin. Yoğun kovalamaca sahneleriyle bölünmüş gerilim dolu bir gizli oyun. Amacınız, sizi durdurmaya çalışırken, komşunuzun evine gizlice girip ne gibi sırlar sakladıklarını keşfetmektir.

Bu oyunun parlaklığının bir parçası da yapay zekasıdır. Her hareketinizden öğrenir, bu nedenle oyunu tamamlamak istiyorsanız her denemede taktiklerinizi uyarlamanız gerekir. Hello Neighbor en orijinal korku oyunu değil, ancak kusursuz sunumu onu mutlaka oynanması gereken bir oyun haline getiriyor.

Bendy and the Ink Machine

Retro Disney filmlerinden ilham alan görseller ve orijinal bir hikaye sayesinde, Bendy and the Ink Machine, korku gazileri için mükemmel bir oyundur. Birden fazla türü aşıyor, bu yüzden bir an bulmacaları çözecek ve bir sonraki an canavarlarla savaşacaksınız. Ancak hikaye, etkileyici grafikleriyle birlikte ana cazibe merkezidir.

Bendy ve Mürekkep Makinesi, her tür korku hayranı için idealdir. Sıçrayış korkuları olsa da, korkunç değiller ve hikaye, anlatı oyuncularını bağımlı tutacak.

The Baby In Yellow

Tıpkı Hello Neighbor gibi, The Baby In Yellow başlangıçta biraz aptalca görünüyor. Başlıklı bebek, size sinir bozucu bir şekilde bakmanın yanı sıra (çoğu gerçek dünyadaki bebekler gibi), en korkutucu düşman gibi görünmeyen, ürkütücü gözlü bir figür. Bununla birlikte, oyunda ilerledikçe, atlama korkuları, doğaüstü olaylar ve tüyler ürpertici ragdoll fiziği ile karşılaşacaksınız, bu da bunu Android’deki en sürükleyici korku oyunlarından biri haline getiriyor.

The Baby In Yellow kısa ve oynanış biraz basit olsa da yine de değerli bir deneyim.

Fran Bow

Fran Bow, zaman zaman rahatsız edici derecede gerçekçi hissettiren psikolojik bir korku oyunudur. Ebeveynlerinin acımasızca parçalanmasına tanık olan genç bir kız olan Fran’i oynuyorsunuz. Bu deneyimle travmatize olan ve bir akıl hastanesine kapatılan Fran’i kaçmaya çalışırken takip edeceksiniz.

Korku yaratmak için doğaüstü görüntülerden ve hayali olaylardan yararlanırken, Fran Bow bu listedeki en gerçekçi oyun gibi geliyor. Geceleri rüyalarınıza gizlice girecek bir korku oyunu istiyorsanız bunu oynayın. Her bölüm ayrı ücretli indirmeler olarak satılmaktadır.

Eyes

Eyes, sizi diken üstünde tutacak hızlı tempolu bir hayatta kalma korku oyunudur. Birçok klasik korku kinayesinden yararlanıyor, ancak klişe atmosferin sizi geri çevirmesine izin vermeyin. Distraint gibi düşündürücü bir hikaye yok, ancak tamamlamanız gereken çok sayıda oyun modu ve zorluk var.

Bu oyun, hızlı bir korku düzeltmesi isteyenler için uygundur. Canavarlar çeşitli ve zorludur ve ses ve görsel tasarım, ortamınızın ürkütücülüğünü mükemmel bir şekilde güçlendirir.

The Walking Dead: Season One

Korku oyunlarını bu kadar ilgi çekici yapan şeylerden biri de karakterlerdir. İnsanların korkunç olaylara nasıl tepki verdikleri büyüleyici ve Telltale Games’in The Walking Dead oyununu bu kadar iyi yapan da tam olarak bu. Hikayenin genel hatları aynı kalacak olsa da, kararlarınızın sonuçları olacaktır.

The Walking Dead, her biri uygulama içinde ayrı olarak satın alınabilen beş bölüme ayrılmıştır. Ancak, ilk bölüm sizi bağladıysa, hepsini bir kerede alabilirsiniz. O uçurumdakileri yalnız bırakmanın hiçbir yolu yok. Sizi koltuğunuzun kenarında bırakacak özenle hazırlanmış bir anlatı deneyimi istiyorsanız bunu oynayın.

Insomnia

Insomnia Five Nights at Freddy’s’e benzer, ancak korkunç bir şekilde ilişkilendirilebilir bir konsepte sahiptir. Uyuyamadığınız ve odanızda kapana kısılmış olarak, giderek zorlaşan beş gece boyunca bir yaratığı savuşturmaya çalışacaksınız. Hareket edemez, savaşamaz veya kaçamazsınız. Bunun yerine, içeri girmeye çalışan yaratığın seslerini dinlemeniz ve içeri girmesini önlemek için el fenerinizi kullanmanız gerekecek.

Insomnia, oyun fikirlerinin çoğunu Five Nights at Freddy’s’den çalsa da, yine de mutlaka oynanması gereken bir oyun. Tanıdık çevre, çocukluk kabuslarının anılarını çağrıştırır ve yaratığın sesleri uzun zaman sonra rüyalarınıza musallat olur. Bu oyundan sonra el feneri ile uyumanızı öneririz.

Alien: Isolation

Alien filminin hayranları Alien: Isolation’ı denemeli. Sadece o klasik filmin atmosferini mükemmel bir şekilde uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda herhangi bir cihazda mevcut olan en iyi korku oyunlarından biridir. Bu oyunda, Uzaylı hareketlerinizden öğrenir, bu yüzden bir adım önde olmak için stratejinizi sürekli olarak uyarlamanız gerekir. Dolaplarda saklanmaktan keyif alıyor musunuz? Bölgede olduğunuzu öğrenir öğrenmez biri için kestirme yol yapacaktır.

Alien: Isolation, her fırsatta akılsızca korkmak isteyenler için mükemmel bir oyundur. Burada savaş minimum düzeydedir, bu yüzden hayatta kalmak için zekanıza güveneceksiniz. Korku içinde odanın diğer ucuna fırlatmadan önce telefonunuzu güvenli bir kılıfa koyduğunuzdan emin olun.

DOOM

Hayır, özellikle korkutucu değil, ancak herkes bu klasik korku oyununu en az bir kez deneyimlemeli. Genç izleyicileri rahatsız edebilecek inanılmaz derecede eski grafiklere ve oynanışa rağmen, DOOM’un hack’n slash oyununun öncü karışımı tekrar ziyaret etmeye değer. Mobil cihazlarda kullanılabilir, artık her zamankinden daha erişilebilir.

Nostalji bir yana, DOOM eğlenceli korku aksiyonları için idealdir. Zaman zaman gerçekten zorlaşıyor, bu yüzden en sorunsuz deneyim için bir Android kontrol cihazı almanızı öneririz.

Kendini iyi korkut

Korku türü, en ilgi çekici ve atmosferik oyunlardan bazılarını içerir ve bu başlıklar sizi saatlerce meşgul tutmalıdır. Bugünün listesinde seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekler var, bu yüzden atlama korkularının hayranı değilseniz, onu değiştirmenizi ve Oxenfree gibi yeni bir şey denemenizi öneririz.

Ve daha fazla oyun arıyorsanız, Android için en iyi oyunlar derlememize göz atın. Her türden en iyi oyunları bir araya topladık, bu yüzden beğeneceğiniz bir şey mutlaka bulacaksınız.