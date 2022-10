En iyi ücretsiz Android oyunlar 2022

Mobil cihazlarda oynaması ücretsiz oyunlar söz konusu olduğunda, her gün Play Store’a gelen korkunç para kazandıran oyunların mutlak eldiveni sayesinde birçoğu kötü bir üne kavuşuyor. Bu nedenle sitemizde sürekli olarak en iyi Android oyunlarını kapsayan özetler oluşturuyoruz ve bu durumda hedef F2P oyunlarıdır. Bu şekilde, bir veya iki oyunun tadını çıkarmak için onlarca sayfa gezmeyeceksiniz. Yani Play Store’da oynaması ücretsiz eğlenceli oyunları keşfetme peşindeyseniz, doğru yere geldiniz.

Rocket League Sideswipe

Psyonix Studios, mobil cihazlar için Rocket League’in 2D versiyonunu oluşturdu ve bu sınırlayıcı görünse de oyun oldukça harika. Orijinaline benzer seğirme kontrolleri sunar, ancak şimdi hedeflerin ekranın her iki tarafında olduğu 2D bir düzlemde oynuyorsunuz. Kontrolörler kutudan çıktığı gibi desteklenir ve hızlı eşleşmeler için dokunmatik kontroller kullanılabilir. PvP oyunun adıdır ve birkaç farklı modda 1vs1 veya 2vs2 oynayabilirsiniz.

Hepsinden iyisi, oyun ücretsizdir ve para kazanmaz, bu da onu doğru yapılmış mükemmel bir F2P örneği yapar. Ayrıca, Psyonix’in orijinal PC ve konsol oyunundan da oldukça para kazandığını görerek, Rocket League Sideswipe para kazanıldığında, tıpkı OG gibi kozmetik ürünleri satması mümkündür. Mevcut haliyle, Rocket League Sideswipe, Android’deki daha rekabetçi oyunlardan biridir ve bankayı kırmayacak harika bir F2P sürümüdür.

Apex Legends Mobil

Apex Legends, konsollarda ve PC’lerde tonlarca başarı elde etti, bu nedenle oyunun mobil cihazlara taşınması sadece bir zaman meselesiydi. Ama işte olay şu ki, mobil sürüm kendi başına duruyor. Parça gibi görünse de, yeni bir temel kod tabanıdır, bu nedenle Android ve iOS arasında çapraz oyun eksikliği yoktur. Yine de mobil versiyonun ağabeyine ne kadar benzediği şaşırtıcı. Benzer şekilde oynadığı için, tanıdık herkes koşarak yere vurabilir.

Gerçekten güzel olan şey, bunun ayrı bir sürüm olması ve konsol ve PC gazileri için yeni bir oyun sunarak, ömrü boyunca eklenen farklı kahramanlar ve içerik görecek olmasıdır. Hepsinden iyisi, para kazanma adil, tıpkı konsollarda olduğu gibi. Bu nedenle Apex Legends Mobile, adil F2P oyunları arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

Sky: Children of the Light

Thatgamecompany, Flower ve Journey gibi ilginç oyunlarıyla tanınır. Aynı zamanda, Sky: Children of the Light’ta işbirliğine büyük bir güven olduğunu göz önünde bulundurarak, Journey’e benzer şekilde mobil cihazlarda oynaması ücretsiz bir oyun sunuyor. Bu çok oyunculu bir oyundur, ancak basit emojilerin ötesinde iletişim kurmanın bir yolu yoktur. Yani, bu, çocukların ve yetişkinlerin kolayca zevk alabileceği bir oyundur. Harika olan şey, bu başlığın parladığı rüya gibi dünyayı birlikte keşfetmek için arkadaşlarınızla takım kurabilmeniz.

Zorlu olmalarına rağmen, grafikler ayrıntılıdır. Olaylar ve gelişen bir hikaye ile bir MMO’ya benzer bir açık dünya oyunudur. Hepsinden iyisi, bu başlığa para yatırmaya gerek yok. Çok oyunculuya geçmek isteseniz bile tüm oyunun keyfini ücretsiz olarak çıkarabilirsiniz. Esasen, güzel grafikler ve gizemli bir hikaye ile desteklenen, sakin bir yolculuk sunan bir oyundur. Benzer oyunlarla ilgileniyorsanız kolayca kontrol etmeye değer.

The Impossible Game 2

İmkansız Oyun 2, oynaması ücretsiz bir oyunun nasıl olması gerektiğinin mükemmel bir temsilidir. Herkes tüm oyunu ücretsiz olarak oynayabilir. Bununla birlikte, satın alınabilecek isteğe bağlı kozmetikler vardır; bu, çevrimiçi battle royale modunda nasıl görüneceğinizdir. Kimin üstün geleceğini görmek için 60 rakiple karşılaşabilirsiniz.

Bu devam oyunundaki oyun, OG ile aynı kalır: engellerle dolu seviyelerde bir kutuda gezinmeniz yeterlidir. Bu kulağa basit gelebilir, ancak oyun inanılmaz derecede zorludur ve eğlencenin yaşanması gereken yer burasıdır. Oyunun aşamalarını fethedin ve becerilerinizi geliştirdikten sonra çevrimiçi battle royale modunda dünyayla yüzleşebilirsiniz.

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Arkadaşım Pedro: Ripe for Revenge, oynaması ücretsiz oyunların doğru şekilde yapılmasının mükemmel bir örneğidir. Bu offshoot oyun, ana başlığa benzer şekilde oynanır, ancak daha az talepkar ve daha sevimli grafiklere sahiptir. Dokunmatik kontroller tek girdidir ve sapan mekaniği etrafında döndükleri için oynamak için tek ihtiyacınız olan tek parmaktır. Her nasılsa, orijinal oyunun büyüleyici yavaş çekim beceri çekimleri, mobil sürümde çekilmek kadar iyi hissettiriyor. Hepsinden iyisi, tüm oyun ücretsiz olarak oynanabilir, ancak kaydetme özelliğinin kilidini açmak için 3 $ ödemezseniz tasarruf edemezsiniz.

Tüm oyunu tek seferde yenmek için oturabilir ve paranızın satın almaya değip değmeyeceğinden emin değilseniz uzun süre bakabilirsiniz. Arkadaşım Pedro: Ripe for Revenge, oynaması beceri gerektiren zorlu bir oyundur, bu yüzden bu oyunda esinti duymayacaksınız, Yine de cebinizden çıkmadan istediğiniz kadar az veya çok oynama seçeneğiniz var.

Pokémon UNITE

MOBA’lar artık en popüler tür olmayabilir, ancak Pokémon, Pokémon Company’nin oynaması ücretsiz MOBA’sının mobil cihazlarda ve Nintendo Switch’te başarı bulduğu o kadar sıcak bir bilet öğesidir. Çöpçatanlık titiz olabilirken, temel oyun sağlamdır ve MOBA’lar söz konusu olduğunda işlerin daha kolay tarafına yaslanır. Hedef kitle çocuklar, bu nedenle gündelik tasarım pek de sürpriz değil.

Ücretsiz oynamak sizi dezavantajlı durumda bırakmaz. Oyun dükkanda birkaç kazan-kazan öğesi sunarken, sadece oynayarak, cüzdanınızı açmadan ihtiyacınız olanı satın almak için yeterli para birimi kazanabilirsiniz. Yani evet, denge iyi. Sadece çok sayıda AFK oyuncusuna dikkat edin.

AnimA ARPG (Action RPG)

Diablo serisiyle aynı tarzda aksiyon RPG’lerinden hoşlanıyorsanız, AnimA ARPG’ye göz atın. Bu karanlık ve cesur bir hack-and-slash oyunu ve iyi para kazanıyor, oyun içi kozmetikler için oyun içi satın alımlar bırakıyor ve bu da oyunu etkilemez. Bu, Play Store’daki rakiplerinin çoğundan farklı olarak oyunun kazan-öde olmadığı anlamına gelir. Ayrıca başlığın duyarlı kontroller, kaliteli grafikler ve olağanüstü müzik ile farklı bir Diablo II hissi vermesi de zarar vermez.

Brawlhalla

Brawlhalla’yı tanımlamanın en kolay yolu ona Smash Bros. klonu demek. Ancak bu aşırı basitleştirilmiş etiket, Smash ve Brawlhalla hayranlarını aynı şekilde kızdırabilir. Özünde, bu, oynaması ücretsiz bir platform kavgasıdır. Başlık, kozmetikler için bir nakit dükkanının yanı sıra size ücretsiz oyunculara göre ekstra ödüller kazandıracak isteğe bağlı bir Savaş Bileti aboneliği içerir.

Oyun en iyi şekilde harici bir kontrolör ile oynanır, ancak dokunmatik ekran kontrolleri mevcuttur ve başlığın ayarlarından ayarlanabilir. Sonuç olarak, Brawlhalla’nın Android bağlantı noktası kendine ait. Ve çapraz oyun desteği sayesinde, tercih ettikleri platform ne olursa olsun arkadaşlarınıza karşı oynayabilirsiniz.

Legends of Runeterra

Legends of Runeterra, Magic: The Gathering’den ilham alan dijital bir koleksiyon kart oyunudur. Riot, Legends of Runeterra’da türün giriş engelini düşürmeyi seçti (çünkü MtG, onlarca yıllık genişleme ve kural değişikliklerinden sonra içine girmek zor olabilir), bu da bunun erişilebilir bir CCG olduğu anlamına geliyor. Her şeyi taze tutmak için her zaman yeni kartlar ve oyun modları eklenir.

Dijital CCG’ler söz konusu olduğunda, özellikle ücretsiz oyuncular için denge çok önemlidir. Legends of Runeterra cömert ödüller sunar, bu nedenle istemiyorsanız para harcamanıza gerek kalmaz. Legends of Runeterra, iyi dengelenmiş rekabetçi bir CCG’dir ve onu günümüzün ücretsiz oynanabilen toplaması için mükemmel bir başlık haline getirir.

ANOTHER EDEN The Cat Beyond Time and Space

Başka bir Cennet, rakiplerinin çoğunun aksine, aklı başında bir gacha deneyimi sunan bir mobil JRPG’dir. Chrono Trigger serisinin arkasındaki birçok kişi tarafından tasarlanan uzun bir tek oyunculu kampanya bekleyebilirsiniz, bu nedenle hikayenin iyi olacağını bilirsiniz. Oynaması ücretsiz olmasına rağmen bankayı kırmayacak koleksiyon tabanlı bir RPG arıyorsanız, Another Eden en iyi seçimdir ve fantastik hikaye en üstteki kirazdır.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile, mobil cihazlarda birinci şahıs nişancı oyunları için olduğu kadar iyidir. Oyun, herkesin en sevdiği CoD seviyelerini içerir ve ister dokunmatik ekran kontrolleriyle ister fiziksel bir kontrolörle oynamayı seçerseniz seçin, silah sesi harika hissettirir. Bu bir F2P sürümü olduğundan, ciddi para kazanma ve önemli ödüller kazanabilecek isteğe bağlı bir aylık abonelik planı bekleyebilirsiniz.

Among Us

Aramızda 2018’de tantana olmadan piyasaya sürülürken, oyunun patlaması 2020’ye kadar değildi. Onu tanıtan bir dizi yayıncı sayesinde insanlar bunun eğlenceli bir parti oyunu olduğunu anladılar. En iyi şekilde birden fazla arkadaşla oynanır, bu nedenle her maç için aynı anda beş ila 10 oyuncuyu destekler. Kooperatif parti oyunlarından hoşlanıyorsanız ve benzer düşünen bir grup arkadaşınız varsa, o zaman Aramızda para olmadan tonlarca eğlence sunar. Bu IAP’ler yalnızca deriler, şapkalar ve evcil hayvanlar içindir.

Dota Underlords

Dota Underlords, Valve’nin popüler MOBA Dota 2’yi temel alan otomatik satranç oyunudur. Resmi sürüm (ilk sezonun başlangıcının yanı sıra) 2020’de başlamasına rağmen, Temmuz 2019’dan beri Android’de oynanabilir. oynadıkça ekstra ödüller kazanmak isteyen herkes için 5 dolarlık bir abonelik bileti sunuyor ve bu sezonlar ilerledikçe yeni modlar ve oyun öğeleri oyuna geliyor. Sonuç olarak, Dota Underlords, mevcut en çok tercih edilen otomatik satranç oyunlarından biridir.

Cats & Soup – Relaxing Cat Game

Kawaii oyunları yıllar içinde neredeyse kendi türünde popülerlik kazandı ve Cats & Soup kolayca daha iyi oyunlardan biri. Bu boş bir oyundur, ancak her biri benzersiz kişilikler sunan tonlarca esprili kedi ile gerçekten rahat bir oyundur. Bu kedileri çeşitli kıyafetlerle giydirebilirsiniz. Buradaki çekiliş her şeyin ne kadar sevimli olduğu ve giydirme oynamak bunun büyük bir parçası.

Bu oyun stresli bir günün ardından dinlenmek isteyenler içindir. Müzik yerinde, grafikler son derece uyumlu ve boşta oyun döngüsü, bir sonraki kedinin neler sunabileceğini görmek için oynamaya devam etmenizi sağlayacak kadar büyüleyici.

Plague Inc.

Plague Inc., dünya çapında bir hastalık salgını etrafında temalı. Burun üstü temasına rağmen Plague Inc., tüm dünyaya bulaşmanın amaçlandığı kaliteli bir virüs simülasyon oyunudur. İnsan ırkını yok etmek zor olabilir, bu oyunu eğlenceli kılan da bu.

Ölümcül bir virüsün hayali bir dünyaya neler yapabileceğini simüle etmeye hevesliyseniz (ve belki de zihninizi gerçek virüsten uzaklaştırın), Plague Inc. Play Store’daki en iyi seçimdir.

Mekorama

Mekorama, Monument Valley gibi benzer izometrik bulmaca tabanlı platform oyunlarından ilham alıyor. Ancak, bu oyun daha fazla içerik sunuyor. Keşfedilecek 50’den fazla seviye var. Bu rahatlatıcı bir oyun olsa da, bazı bulmacalar şaşırtıcı derecede zorlayıcıdır ve sonuçta hem acemiler hem de zorlar tarafından beğenilebilecek bir oyun haline gelir.

Hepsinden iyisi, oyunun tamamı ücretsiz olarak deneyimlenebilir, ancak hayranlar oyunun uygulama içi satın alımlarıyla geliştiriciye bağış yapabilir.

The Ramp

Kaykay oyunları, özellikle kaliteli oyunlar olmak üzere mobil cihazlarda çok azdır. Bu nedenle The Ramp’ın limanı özeldir. Bu, uzun süreli çizgiler oluşturmakla ilgili fantastik bir gündelik kaykay oyunu ve hareket halindeyken harika görünüyor. Kontrolörler kutudan çıktığı gibi desteklenir ve mükemmel geçişler yapmak dokunmatik kontrollerle zor olabileceğinden, oynamak için bir kontrolör kullanın.

Oyun, Play Store’da 2 dolarlık bir IAP ile piyasaya sürüldü, ancak yayıncı onu kaldırdı, yani bu oynaması ücretsiz oyun ücretsiz. Rampa, dikkat dağıtıcı olmadan kontrollerde ustalaşırken eğlenmekle ilgilidir. Bu nedenle, elinizin altında bir kumandanız varsa, özellikle kaykay oyunlarının hayranıysanız The Ramp’ı deneyin.

Final Fantasy VII The First Soldier

Square Enix düşünülemez olanı yaptı. Bir savaş royası oyunu yayınladı. Ve oldukça iyi! Final Fantasy VII The First Soldier, herhangi bir PUBG hayranının aşina olması gereken oynanışla FF XIV stiline yakın görünen grafikler sunuyor. Harika olan şey, çalışan bir bıçakla düşürmeniz ve bu bıçağı haritaya yayılmış düşman NPC’lerini ele geçirmek için kullanabilmenizdir. Bu NPC’ler, bir MOBA gibi, oynadığınız oturumda donanımınızı yükseltmek için kullanılabilecek ödüller (oyun içi para birimi gibi) sunar.

Square’in PUBG klonu yarı kötü değil ve onu diğerlerinden ayıran birkaç benzersiz özellik sunuyor. Battle Royale oyunlarından hoşlanıyorsanız, özellikle Square’in uzun süredir devam eden RPG serisinin hayranıysanız, Final Fantasy VII The First Soldier’a göz atın.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yeni bir tahsil edilebilir kart oyunu pazarındaysanız veya sadece Yu-Gi-Oh!’a tapıyorsanız, Yu-Gi-Oh’u kullanmaya başlayın! Usta Düello size hitap etmelidir. Bu, fiziksel kart oyununun tüm kurallarının, koleksiyoncular ve oyuncular için parite sunan dijital bir teklifte ilk kez uygulanmasıdır. Hemen rekabetçi oyuna dalmak yerine solo oynamayı tercih ederseniz, bir hikaye modu da vardır.

Oyun içi para birimi, başlamak için cömertlikle sağlanır, ancak daha ileri giderseniz tipik eziyet sizi bekler. Uygulama içi satın alımlar mevcuttur ve kart paketleri satın alabilirsiniz, bu da oyunun tanımı gereği, kazan-öde olduğu anlamına gelir. Ancak skor tablosunda yükselmeye çalışmadığınız sürece, arkadaşlarınızla ve ailenizle çevrimiçi oynamak hala çok eğlenceli.

Dadish

Dadish, oynaması ücretsiz bir platform oyunudur, ancak oyunun reklamlarını kaldırmak için yalnızca tek bir uygulama içi satın alma içerir, bu da F2P oyunları söz konusu olduğunda elde ettiği kadar iyidir. Bu, bir kuruş harcamadan bu sürümün sonuna ulaşabileceğiniz anlamına geliyor, bu nedenle muhtemelen 2D platform oyunu bu kadar çok olumlu eleştiri aldı.

Ayrıca oyunun iyi dengelenmiş olması, zorlu bir oynanış sunması ama asla çok sert olmaması da zarar vermez. Oynanacak sadece 40 seviye olsa da, oyunun toplanabilir yıldızları, sağlıklı bir tekrarlanabilirlik dozunu ve mükemmeliyetçiler için ek bir testi garanti ediyor.

Brawl Stars

Clash of Clans ve Clash Royale’ın yaratıcıları, 2018’de Play Store’da Brawl Stars’ı piyasaya sürdü. Şimdiye kadar, büyük bir başarı elde etti. Özünde, bir grup türü tek bir arena tabanlı kavgada birleştiren çok oyunculu bir oyundur. Çoğunluğu 3v3 maçlar olarak oynanmasına rağmen, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç mod var.

Takım olmadan katılmak isterseniz, bunu yapma seçeneğiniz var, ancak yalnızca battle royale modunda. Başlığın para kazanma özelliği en iyisi değil. Yine de, özgür bir oyuncu olarak eğlenmek var.

Old School RuneScape

Old School RuneScape, biraz sınırlı olsa da bir tekne dolusu ücretsiz içerik sunan klasik bir MMORPG’dir. Ancak, isteğe bağlı aylık aboneliğin paranıza değip değmeyeceğine karar vermeden önce MMO’ya atlamak için mükemmel bir deneme fırsatı sunar.

Başlık, platformlar arası destek sunar ve oyuncudan girdi gerektiren beceri tabanlı bir oyundur. Burada otomatik oynatma yok. Bu, oyuncuların oyunun 23 becerisini seviyelendirmek için manuel olarak öğütmeleri gerektiği anlamına gelir; bu, bu sürümün asıl çekiciliğidir: manuel giriş yoluyla günü öğütmek.

Soul Knight

Pocket Build – Ultimate sandbox building

Pocket Build, tamamen kendi fantezi dünyanızı inşa etmekle ilgili bir sandbox oyunudur. Bu başlık bir şehir kurma veya iş adamı oyunu gibi oynuyor, ancak bir sandbox modu ve hayatta kalma tabanlı bir birinci şahıs modu var, bu da oyunu Minecraft gibi oyunlarla aynı çizgiye getiriyor. Bu sürümdeki grafikler mükemmel ve kare hızı kaya gibi sağlam, bu da başlığın arkasında yetkin insanlar olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu yüzden oyuna sürekli yeni özellikler ekleniyor.

Bazı oyun yapımcılarının aksine, bu geliştiriciler, Play Store’da nadir görülen bir olay olan oyunlarını önemsiyor gibi görünüyor. Bu nedenle, kendi fantezi dünyalarınızı inşa etmekten ve tasarlamaktan hoşlanıyorsanız, Pocket Build daha iyiye giden mükemmel bir seçimdir.

The Battle of Polytopia – An Epic Civilization War

The Battle of Polytopia, Play Store’da bulunan en iyi 4X sıra tabanlı strateji oyunlarından biridir. Düşük poli grafikleri, oyuna benzersiz ve stilize bir görünüm kazandırır. Haritalar otomatik olarak oluşturulur ve sonsuz tekrar oynanabilirlik sağlar. Başlığın çoğunluğu ücretsiz olarak oynanabilir. Ancak, çevrimiçi oynamak istiyorsanız, geliştiricinin sunucu maliyetlerini korumasına yardımcı olmak için oynanabilir kabilelerden en az birini satın almanız gerekir. Tek oyunculu içerik o kadar zevkli ki, bazı arkadaşlarınızı dövmek istemediğiniz sürece çevrimiçi içeriğe gerek yok.

Dadish 2

Orijinal Dadish, birçok toplamamızın yolunu buldu ve bunun nedeni, platform oyununun çok eğlenceli olmasıdır. Geliştiricinin bu başarıyı hızlı bir şekilde takip etmek isteyeceği mantıklı ve bu nedenle kaliteli devam filmi Dadish 2, topuklarının üzerine çıktı. Bu sefer, tamamen yeni düşmanların yanı sıra indirilecek yeni patronların olduğu araçlarda dolaşmayı bekleyebilirsiniz.

Heck, oyun fiziksel denetleyicileri bile destekliyor. Bundan daha iyisi olamaz, bu yüzden platform oyunlarını seviyorsanız buna bir göz atın.

Bendy in Nightmare Run

Bendy in Nightmare Run bir otomatik koşucudur ve 1920’ler tarzı çizgi film grafikleri ve zorlu oynanışı sayesinde daha iyi otomatik koşuculardan biridir. Uygulama içi satın alımlar daha yüksek olsa da, başlığa çok zaman ayırmadan ilerlemenin bir yolu yok, bu da bu F2P oyununun kazan-öde olmadığı anlamına geliyor. Bunun da ötesinde, kontroller sezgiseldir. Ancak kamera ters çevrilir, bu da uzaklaşmak yerine ekrana doğru koştuğunuz anlamına gelir ve bu ilk başta biraz garip gelebilir. Ancak birkaç tur oynadığınızda, işler tıkırdamaya başlar.

AdventureQuest 3D MMO RPG

AdventureQuest 3D, mobil cihazlarda en iyi MMORPG olarak Old School RuneScape’in hemen ardından geliyor. Oynaması ücretsiz bir mobil oyun olmasına rağmen, masaüstü MMO’larda bulunan tipik para kazanma ve oynanışa bağlı kalır. Kozmetik satın almak için para satın almak için kullanabileceğiniz uygulama içi satın alımlar sunar ve ücretsiz oyuncuların para ödeyen oyuncular kadar eğlenmesini sağlar. AdventureQuest 3D sağlam bir MMORPG’dir, bu yüzden türü seviyorsanız bir göz atın.

Sky Force Reloaded

Shoot-’em-up hayranları buna bayılacak. Sky Force Reloaded, klasiklerden sonra tasarlanmış bir portre yönelimli SHMUP’tur. Tepeden tırnağa bir nişancı oyunudur ve grafikler muhteşemdir, hatta çarpıcıdır. Bu, oynaması ücretsiz bir sürümdür, bu nedenle dişli taşlama çok yapacağınız bir şeydir. Ama bu teçhizatı iyi bir klipte kazanacaksınız. Her zaman üzerinde çalışılacak yeni bir şey olduğundan, öğütme eskimez. Temel olarak, diğer F2P SHMUPS’ların aksine, burada ödeme duvarı yoktur. Bir kuruş harcamadan bunu yenebilirsin.

Last Day on Earth: Survival

Last Day on Earth: Survival, feshedilmiş hayatta kalma oyunu Durango: Wild Lands’e benzer şekilde oynuyor. Durango artık ortalıkta olmadığı için Last Day on Earth, oynanabilecek en iyi F2P hayatta kalma oyunlarından biridir. Her şeyden önce, küresel bir pandemi tarafından harap edilmiş bir dünyada hayatta kalmak sizin işiniz. Tamamen inanılmaz, değil mi? Ürkütücü bir şekilde yerinde olmasının yanı sıra, bu oyun zombileri öldürmek, işçiliği yapmak ve öğütmekle ilgilidir. Bu başlığın uygulama içi satın almalarla dolu olmasının bir nedeni var ve oyuncunun yararına değil. Bu satın almaların çoğu, oyunun sonlarına kadar göz ardı edilebilir.

PAC-MAN 256 – Endless Maze

Basit bir arcade oyunu istiyorsanız, PAC-MAN 256’yı deneyin. Reklamlarının ne kadar can sıkıcı olmasına veya öldükten sonra başka bir tura geçmenin ne kadar zor olmasına rağmen, aslında sonsuz bir Pac-Man oyunu oynamayı bırakamayabilirsiniz. koşucu. Oyunun çok yönlü olduğunu gösteren bir telefon, tablet veya Pixelbook’ta oynayabilirsiniz.

Sonsuz bir Pac-Man oyununu sevmeyecek ne var? Uygulama içi satın alımlar harika değil, ancak ücretsiz olarak kolayca kullanılabilir.

Roblox

Roblox çılgınca popüler (çoğunlukla çocuklar arasında) ve yine de çok azı bunun ne tür bir oyun olduğunu açıklayabilir. Çünkü tek bir oyun değil. Bunun yerine, sanal evrende kullanıcılar tarafından oluşturulan bir oyun koleksiyonudur. Roblox oynarken ne tür içerikler bulacağınız belli değil. Gökyüzü sınırdır. Bu başlığı, çocukların platformu dijital avatarları için kişisel oyun alanları olarak kullanarak yaygın bir şekilde koştukları Minecraft’a benzer bir şey olarak düşünün.

Yıllarca süren içerik, neredeyse hiç bitmeyen bir arz var. Bu nedenle, eğlenmek için biraz kazmaktan çekinmiyorsanız, Roblox’un keşfedilecek tüm bir dijital oyun evreni var. Ve size Roblox’u nasıl keşfedeceğinizi ve en iyi deneyimi nasıl yaratacağınızı gösteren bir kılavuzumuz var.

NieR Re[in]carnation

Square’in NieR serisi, stüdyo ve yaratıcısı Yoko Taro için çılgın bir başarı olarak sona erdi. Square, Square olduğundan, şirket, NieR’nin başarısından bir mobil oyunla yararlanmaya karar verdi. Yoko Taro, NieR Re[in]carnation’ın geliştirilmesine öncülük etti, bu yüzden bu başlık serideki önceki oyunlarla bağlantılı, ancak bir ana hat girişinden daha çok bir yan dal.

Bir Yoko Taro oyunu olarak hikaye her zamanki gibi vahşi ve oyunun gizemini çözmek için The Cage adlı bir yeri keşfedeceksiniz. Oyunun sanatı ayrıntılı ve sıra tabanlı oynanışı sağlam. Taşlama için kullanışlı olan otomatik oynatma seçeneğiniz vardır. Bu bir gacha oyunudur, bu yüzden öğütürken karakterleri toplamak bir ön koşuldur. Bununla birlikte, birçok F2P oyununun aksine, burada deneyimlemeye değer, mükemmel sanat ve eğlenceli oynanışla desteklenen gerçek bir hikaye var.

Roach Race

Oynaması ücretsiz oyunlar var ve bir de Roach Race gibi oynaması tamamen ücretsiz olan, para kazanma özelliği olmayan gerçek oyunlar var. CD Projekt’in bu basit otomatik çalıştırıcısı yakın zamanda Cyberpunk 2077’nin içine bir mini oyun olarak eklendi. Ardından CD Projekt, hayranlarda heyecan yaratmanın harika bir yolu olan Cyberpunk’a yapılan son güncellemenin reklamını yapmak için oyunu mobilde yayınladı. Asıl önemli olan, oyunun eğlenceli olup olmadığı ve özellikle de koşu oyunlarından hoşlanıyorsanız eğlencelidir.

DATA WING

Data Wing, kelimenin tam anlamıyla oynaması ücretsiz olan harika bir yarış oyunudur. Oyun, bir bilgisayar sistemi içinde yarışıyormuşsunuz hissini vermek için minimal grafikler kullanan, bir tür Tron benzeri havası olan şık bir yukarıdan aşağıya yarış sunuyor. Oynamak için yaklaşık 40 seviye ile tamamlanması gereken iki saatlik bir hikaye var. Dokunmatik ekran kontrollerinin alınması kolaydır ve kullanımı daha da basittir. Tek yapmanız gereken geminizi ilgili yöne çevirmek için ekranın sol veya sağ tarafına dokunmak.

Genel olarak bu, oynaması zevkli ve tekmeleyen bir chillwave müziğine sahip, kaygan küçük bir yarışçı. Ama hepsinden iyisi, tamamen ücretsizdir.

En sevdiğiniz ücretsiz Android oyunları hangileri?

Artık Cepkolik’in en iyi oynaması ücretsiz oyun özetini inceleme şansınız olduğuna göre, umarım birkaç favori bulmuşsunuzdur. Bir sonraki güncellemeye kadar, iyi eğlenceler ve keyifli oyunlar!