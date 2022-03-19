Android 13 Alacak Samsung Telefonlar Belli Oldu!

Kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen Android 13 sürümünü alacak Samsung akıllı telefonlardan bazıları belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlikle beraber Samsung Galaxy S22 serisini tanıttı. Kutudan elinize aldığınızda içerisinde Android 12 One UI 4.1 arayüzünü çalıştıran modeller, bütün kullanıcıları büyük bir heyecana sürüklemişti. Son olarak Galaxy S21, Z Fold3 ve Flip3 ve Galaxy Note 20 modelleri için de yayınlanan güncelleme, uyumlu cihazlara tüm hızıyla dağıtılıyor.

Son günlerde Android 13 hakkında haberlerin sayısı giderek artmaya başladı. Durum böyle olunca kısa bir süre sonra Android 13 sürümünün yakın zamanda duyurulacağı tahmin ediliyor. Bu kadar kısa zaman varken Android 13 alacak bazı Samsung modelleri de belli olmaya başladı.

Samsung, önceki dönemlerde yeni çıkan cihazlarına amiral gemisi segmentinde olmasa bile en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağının sözünü verdi.

Android 13 alacak Samsung modelleri şu şekilde;

Galaxy S serisi

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A serisi

Galaxy A73 5G

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A33

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Önümüzdeki günlerde Android 13 sürümünün tanıtılmasıyla beraber bu güncellemeyi alacak akıllı telefonların sayısı artacağa benziyor.

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