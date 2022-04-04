Android 13’ün Farklı Bir Özelliği Ortaya Çıktı

Google’ın önümüzdeki ay yapılacak olan yıllık geliştirici konferansında; yeni nesil Android 13 işletim sistemi hakkında bazı bilgileri açıklamasını bekliyoruz. Android 13‘ün bazı özellikleri internete sızmış olsa da şirket, konferansta bu özelliklerden bahsedebilir.

Son rapora göre Google, Android 13 destekli akıllı telefon kullanıcılarının; tek bir eSIM çipli bir cihazda çift SIM özelliğine sahip olmalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şu anda, eSIM aynı anda yalnızca bir abone hattının aktif olmasına izin veriyor. Bu nedenle Google; tek bir eSIM çipi kullanarak çift SIM desteği sunmanın bir yolu üzerinde çalışıyor. Bunun için şirket; bir eSIM öğesinin aynı anda iki operatöre aktif olarak bağlanmasına izin veren; çoklu profiller (MEP) hazırladı.

Android 13 dışında, MEP desteği, iOS, macOS ve Windows çalıştıranlar da dahil olmak üzere; diğer cihazlar için mevcut olacak. Pixel serisi akıllı telefonların bu yeni özellik için test edildiği bildiriliyor ve Google’ın teknolojiyi diğer şirketlere lisanslama olasılığı var.

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