Apex Legends Mobile başlangıç kılavuzu: Nasıl başlanır

Battle Royale deneyimi ve geçmişi olmadan Apex Legends Mobile’a kafa kafaya dalmak, kendinizi farlara bakan bir geyik gibi hissetmenize neden olabilir. Genel oyun dengesini bozmadan bir maçta üst sıralarda yer almak için pasiflere ve yeteneklere güvendiğiniz PUBG ve Fortnite’den biraz farklıdır. Apex Legends Mobile, koşmanın ve ateş etmenin ötesine geçen ve kendisini battle royale oyunu için tasarlanmış uyarlanmış bir kahraman nişancıya dönüştüren yeni bir deneyim sunuyor. Hatta konsollarda ve PC’de bulacağınız deneyime benzemesi için piyasadaki en iyi Android telefonları en yüksek FPS ve grafiklerde iddialı bir şekilde test eder.

Bununla birlikte, Apex Legends Mobile, Apex Legends ile benzerlikler taşısa bile, yine de mekanik ve oynanış hakkında kendinizi yeniden tanımak isteyeceğiniz kadar farklılığa sahiptir. Android Police, ister yeni ister geri dönüyor olun, oyuncuları oyuna alıştırmak için bir başlangıç kılavuzu hazırladı. Oyunun efsaneleri, özellikleri ve mevcut oyun modları hakkında derinlemesine bir profil sunarken, ilk birkaç battle royale maçınızda kendi ayaklarınız üzerinde nasıl duracağınızı öğreteceğiz.

Başlarken

Apex Legends Mobile Android uygulamasını yükledikten sonra, eğitime girmeden önce birkaç ön adımı tamamlamanız gerekecek. İlk iki adım kimlik doğrulaması gerektirir: (1) yaşınızın doğrulanması ve oyunun hizmet şartları sözleşmesine onay verilmesi ve (2) birincil giriş yönteminizin seçilmesi (Google hesabı, EA hesabı, Twitter, Facebook veya kullanıcı olarak oturum açma).

Not: İlerlemeniz hesabınıza bağlıdır, yani cihazınızı kaybederseniz veya değiştirirseniz, birden fazla cihazda hesap ilerlemenizi sürdürmek için aynı giriş yöntemini kullanın. İlerlemenizi kaybetme riskini almak istemiyorsanız misafir olarak oturum açmayın!

Varsayılan ayarlarınızı seçme

Ayarlarınız, ana menünüzdeki Ayarlar’a dokunarak istediğiniz zaman yeniden yapılandırılabilir. Ayrıca Özel Düzen üzerine dokunarak düğme eşleme düzeninizi özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç ​​atış modunuz arasında seçim yapın: ‘Mobil atış oyunlarında deneyim yok (Otomatik Ateşleme etkinleştirilecektir)’ veya ‘Mobil atış oyunlarında deneyimli’; her iki seçenek de iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.

Head-up ekranınızı (oynarken göreceğiniz düğme düzeni) kişisel tercihlerinize göre yapılandırın: ‘HUD1 – Classic Setup’ ve ‘HUD2 – Apex Style’.

Çaylak Eğitimi

Eğitim sırasında, oyunun temellerini, kayma, tırmanma, ateş etme ve eşyaları ve takım arkadaşı afişlerini toplama gibi şeyleri öğrenmek için Mirage ile çalışacaksınız. Eğitim bittiğinde, bir efsane olarak kaydolabilecek ve kullanıcı adınızı seçebileceksiniz.

Apex Legends Mobile, Apex Legends’a karşı

Apex Legends Mobile, konsolun ve PC Apex Legends oyununun bir limanı değildir. İki versiyon arasındaki büyük farkları özetledik.

FPS ve TPS modu : Apex Legends, herhangi bir TPS seçeneği olmadan sizi FPS’ye kilitler; Apex Legends Mobile’da ikisi arasında bazen sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

: Apex Legends, herhangi bir TPS seçeneği olmadan sizi FPS’ye kilitler; Apex Legends Mobile’da ikisi arasında bazen sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Özel efsaneler : Apex Legends Mobile, mobil oyun için yapılmış yeni efsanelere sahiptir. Konsol/PC versiyonunda Rhapsody ve Fade olarak oynayamayacaksınız.

: Apex Legends Mobile, mobil oyun için yapılmış yeni efsanelere sahiptir. Konsol/PC versiyonunda Rhapsody ve Fade olarak oynayamayacaksınız. Özel görünümler : Apex Legends Mobile için özel olarak oluşturulmuş yeni görünümler bulacaksınız.

: Apex Legends Mobile için özel olarak oluşturulmuş yeni görünümler bulacaksınız. Kalıcı modlar: Apex Legends Mobile için tam teşekküllü bir atış menzili ve kalıcı ölüm maçı modu eklendi.

Apex Legends Mobile için tam teşekküllü bir atış menzili ve kalıcı ölüm maçı modu eklendi. Denge ve meta kaymaları : Apex Legends Mobile’ın kendi metası vardır, çünkü harita sürümleri farklıdır, silah sesiyle nişan yardımına bağlıdır ve efsane dengesi Apex’in konsol ve PC sürümlerinden farklıdır.

Battle Royale nasıl oynanır: Apex Legends Mobile stili

Erken maçlarınızda hayatta kalmanıza yardımcı olacak bazı başlangıç ​​ipuçlarını bir araya getirdik. Başlangıç ​​ipuçlarımızda uzmanlaştıktan sonra, daha fazla maç kazanmaya başlamak için temel hayatta kalma ipuçlarını uygulayarak oyununuzu kendi ellerinize alın.

Maçın yarısından fazlasını eşyaları yağmalamak ve çevrenizdeki herhangi bir silahı ele geçirmek için harcayacaksınız. Ancak işin püf noktası, oyun tarzınıza uyan doğru silahı bulmaktır; Eğer çatışmacı bir oyuncuysanız, tabanca oyunu için Peacekeeper veya Wingman gibi pompalı tüfekleri tercih edeceksiniz. Antrenman aralığı, oyunda şu anda hangi silahların bulunduğunu öğrenmenize yardımcı olur, bu nedenle bir maç başlamadan önce antrenman aralığına gitmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Ganimet renklerini ezberlemek anahtardır: beyaz yaygındır, mavi nadirdir, mor epiktir ve altın efsanevidir. Ganimetinizi daha yüksek bir nadirliğe yükseltmek, bir maç sırasında teçhizatınızı nasıl güçlendireceğinizdir.

Daha hızlı yağmalamak için otomatik toplamayı açın; Güvende olduğunuzda çantanızı halledebilirsiniz.

Daima hareket halinde olun, böylece sürekli tecavüz eden halkanın dışında sıkışıp kalmazsınız; Hareket hızını artırabilecek bir efsane olarak oynuyorsanız, sizi tekrar rayına sokacak bir yetenek ortaya çıkarmaktan korkmayın.

Takımınıza nereye gitmek istediğinizi ve hangi ganimeti bulduğunuzu bildirmek için ping sistemini kullanın, bu hala takım tabanlı bir nişancıdır, bu nedenle iletişim hayati önem taşır!

Kalkanlar en iyi arkadaşlarınızdır, dövüş dışında kalkanlarınızı doldurmayı unutmayın. Kalkanlar, karşılaşmalarınızda hayatta kalmak için çok önemlidir.

Bir sonlandırıcı kullanarak rakiplerinizi bitirin. Bir düşmanı ortadan kaldırdığınızda, düşmüş bir durumda olacaklar, bu nedenle işi tamamlamak için bir sonlandırıcı kullanmanız gerekecek.

Hareket kabiliyetini artırmak için kayma mekaniğini kullanın. Daha da hızlı hareket etmek için zıplamayı ve kaymayı birleştirin.

Efsanelerinizle deney yapın; beğendiğiniz bir veya iki efsaneyi bulun ve onlara bağlı kalın. Efsaneleri öğrenerek ve amaçlanan oyun tarzlarıyla tutarlı olarak gelişeceksiniz. Her efsanenin yeteneklerine/nihai/pasiflerine göre belirlenen bir özelliği vardır ve oynadıkça daha fazlasının kilidini açacaksınız. Apex’te yeniyseniz, ağır fayda odaklı efsanelere geçmeden önce savaşa odaklanan saldırı efsaneleriyle (ve hatta Caustic gibi bir savunma sınıfıyla) başlamanızı öneririz.

Daha fazla avantajın kilidini açarak efsanelerinizi güçlendirin. Maçlarda belirli efsaneler olarak oynayarak avantajların kilidi açılır.

Efsanenizin hit kutusunu öğrenin. Hitbox’ınız sizi vurmanın ne kadar kolay olduğunu belirleyecektir; örneğin daha büyük hitbox’lar daha büyük hedeflerdir. Efsaneler küçük, orta ve büyük isabet kutularına ayrılır; Gibraltar, Pathfinder ve Caustic, en büyük hitbox’a sahiptir. Oyunun hitbox’lar ve hasarı engelleme yeteneği etrafında dengelendiğini unutmayın, bu nedenle yeteneklerinizi akıllıca kullanın.

Diğer oyunculardan daha hızlı inin, böylece ganimetten ilk dibleri alabilirsiniz. Kameranızı 45 derece döndürerek ve yanlara bakarak daha hızlı uçabilir, düşüşünüz için daha fazla mesafe kazanmak için ivme katabilirsiniz. İlk birkaç damlanız sırasında yoğun nüfuslu alanlarda başlamaya dikkat edin; düşman ekibi yine de ilk önce sizi yenebilir ve donanımsız kadronuzu silebilir.

Farklı karşılaşma türleri beklentisiyle birden fazla silah hazırlayın. Örneğin, içeride savaşıyorsanız, rakibinizi alt etmek için hipfire (Alternatör SMG gibi) kullanmak isteyeceksiniz, ancak tüm silahlar hipfire ile iyi değildir.

İyileşme nasıl çalışır?

Tüm efsaneler aynı temel sağlıkla başlar. Yüzük karakterinizin üzerine kapandığında, kalkanlarınız olsa bile doğrudan sağlığınıza zarar verir.

Sağlığınızı yenileyen veya kalkanlar ekleyen öğeleri alacaksınız. Silahlar önce kalkanlarınızı tüketir (yeteneklerden bazı istisnalar geçerlidir). Kalkan Hücreleri ve Kalkan Pilleri kalkan miktarınıza katkıda bulunurken, Şırıngalar ve Med Kitleri sağlığınızı yeniler. Her iyileştirici öğeden birine sahip olmak çok önemlidir, ancak sağlığınızı iyileştirmek çok daha kolay olduğu için her zaman önce kalkanlarınızı açık tutun.

Efsanelerinizi (karakterlerinizi) öğrenmek

Efsaneler, Titanfall evreninden Apex bilgisinin büyük bir bölümünü oluşturur. Her efsane, sonunda parça parça tanıyacağınız benzersiz bir arka plan ve kişilik sunar. Efsanenin kişiliği ve kökeni dışında, her efsanenin belirli bir oyun stilini mümkün kılan benzersiz bir dizi beceri ve yeteneği vardır. Aşağıda, kilidini açıp oynayabileceğiniz efsaneleri özetledik.

Oyunun mevcut efsanelerini görüntülemek için ana ekranda Efsaneler’e ve ardından Ayrıntılar’a dokunun.

Bangalore

Bir dövüşte avantaj elde edebilmesi için taktik savaşta uzmanlaşmış bir saldırı sınıfı. Ateş edildiğinde kısa bir süre koşabilir (pasif yetenek). Ayrıca bir alandaki görüşü (yetenek) engellemek için bir duman fırlatıcıyı ateşleyebilir. Nihai yeteneği, bir topçu saldırısı çağırmak için bir işaret fişeği ateşleyen, hasara neden olan, sahada görüşü yavaşlatan ve bulanıklaştıran Rolling Thunder’dır.

Bloodhound (Tazı)

Bir düşmanın nerede olduğunu takip etme ve öğrenme konusunda uzmanlaşmış bir keşif sınıfı. Düşman eylemlerinin yerini ve zamanını gösteren izleri keşfedebilirler (pasif yetenek). Yetenekleri, yapılar aracılığıyla düşmanları, tuzakları ve ipuçlarını ortaya çıkarır. Nihai yetenekleri hareket hızını artırır ve yakındaki düşman izlerini vurgular. Bir keşif efsanesi olarak sınıflandırıldıklarından, yüzüğün bir sonraki yerini ortaya çıkarmak için anket işaretlerini tarayabilirler.

Caustic

Düşmanları gözetlemek ve tuzağa düşürmek için zehirli gaz konusunda uzmanlaşmış bir savunma sınıfı. Pasif özelliği, gazının içindeki düşmanları görmesini sağlar. Yeteneği, düşmanlar tarafından vurulabilen/tetiklenebilen altı kutu Nox Gas düşürür; gaz dağıldığında yavaşlar ve yakındaki düşmanlara hasar verir. Nihai yeteneği olan Nox Gas, Grenade, Nox Gas’ın içinde bulunan düşmanları yavaşlatan ve onlara hasar veren bir alanı doldurur. Bir savunma efsanesi olarak sınıflandırıldığından, gelen hasarı %15 azaltan ve mermiler tarafından yavaşlatılmaya karşı bağışık olan güçlendirilmiş pasife erişim kazanır.

Kripto

Ekibine bilgi sağlama konusunda uzmanlaşmış, düşman izlerini geçici olarak durduran bir keşif efsanesi, bu yüzden o ve ekibi ilk saldırıyı başlatıyor. Pasif özelliği, Gözetleme Drone’unun 30 metreye kadar yakındaki düşmanları, kapıları, bakım paketlerini, tedarik kutularını ve tuzakları vurgulayarak ne gördüğünü görmenizi sağlar. Yeteneği, Anket İşaretçileri, Yeniden Doğma İşaretçileri ve müttefik afiş kartlarıyla etkileşime girebilen bir Gözetim Uçağı’nı uzaktan kontrol eder. Nihai yeteneği olan Drone EMP, 50 Kalkan hasarı vererek yakındaki düşmanları yavaşlatır, yavaşlatır ve tuzakları etkisiz hale getirir. Drone EMP tarafından vurulan düşman oyuncular için mini haritalar iki saniyeliğine devre dışı bırakılır. Bir keşif efsanesi olarak sınıflandırıldığından, yüzüğün bir sonraki yerini ortaya çıkarmak için anket işaretlerini tarayabilir. Hemen kilidini açmak istiyorsanız, Crypto 750 Apex Coins maliyeti.

Fade

Boyut manipülasyonunda uzmanlaşmış saldırgan bir sınıf. Pasif özelliği, kaymadan sonra size kısa bir hareket hızı artışı sağlar. Yeteneği, Void’i daha önce bulunduğu bir konuma ışınlanmak için kullanır. Nihai olan Faz Odası, menzil içindeki tüm efsaneleri Void’e gönderir. Not : Apex Legends Mobile’a özeldir ve çekirdek konsol/PC oyununda bulunamaz.

Gibraltar

Tank hasarına karşı kalkan oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir savunma sınıfı. Pasif özelliği, nişan aldığında vücudun üst kısmını korur. Yeteneği, içerideyseniz gelen hasarı engelleyen bir kalkan oluşturur. Nihai yeteneği, Savunma Bombardımanı, bir yere hasar veren ve sersemleten bir saldırı gönderir. Bir savunma efsanesi olarak sınıflandırıldığından, gelen hasarı %15 azaltan ve mermiler tarafından yavaşlatılmaya karşı bağışık olan güçlendirilmiş pasife erişim kazanır.

Lifeline

Takım arkadaşlarını iyileştirme ve destekleme konusunda uzmanlaşmış destekleyici bir sınıf. Bir kalkan sağlamak ve takım arkadaşlarını canlandırmak için bir DOC gönderebilir (pasif yetenek). Yeteneği, yakındaki takım arkadaşlarını iyileştirmek için bir drone gönderir, ancak yetenek aktifken hasar alırsa, iyileştirme kesintiye uğrayacaktır. Nihai Bakım Paketi, yakınlarda daha yüksek seviyeli ekipman içeren bir bölmeyi çağırır.

Loba

Bir maçta üstünlük sağlamak için en yüksek kaliteli ganimeti elde etme konusunda uzmanlaşmış destekleyici bir sınıf. Pasif, Kaliteli Göz, duvarların ardındaki destansı ve efsanevi ganimetleri görmesini sağlar ve bu konumlara ping atarak takım arkadaşlarını bilgilendirebilir. Hırsızın En İyi Arkadaşı olan yeteneği, bileziğini ulaşılması zor yerlere atarak ışınlanabilmesi için ekstra bir araç sağlar ve bu aynı zamanda vazgeçilmez bir beladan kurtulma tamircisi olarak da hizmet eder. Nihai Kara Borsa Butiği, yakındaki ganimetleri etkileşimli taşınabilir bir envanter olarak aktarır; yakındaki herhangi bir efsane bu envanterden en fazla 2 eşya alabilir.

Mirage

Düşmanlarını kandırmak için holograf kullanma konusunda uzmanlaşmış saldırgan bir sınıf. Yeniden doğma işaretleri ile etkileşime girdiğinde ve takım arkadaşlarını canlandırmaya çalışırken otomatik olarak gizlenir; yere serildiğinde, bir tuzak bırakacak ve görünmez hale gelecektir (pasif yetenek). Yeteneği bir tuzak kurar; yeteneği yeniden etkinleştirmek, yemi hareketlerini taklit edecek. Nihai eseri Life of the Party, gerçek Mirage görünmez kalır ve daha hızlı hareket ederken, hareketlerini taklit eden birden fazla kopya gönderir.

Octane

Hareket kabiliyeti konusunda uzmanlaşmış saldırgan bir sınıf. Pasif özelliği, herhangi bir hasar almadığında zamanla sağlığı yeniler. Yeteneği, sağlığı pahasına hareket hızını geçici olarak artırır. Nihai olan Jump Pad, herkesin havada iki kez zıplamasına izin veren bir cihaz çağırır. Not : Oynamaya başladığınızda kilidi ücretsiz olarak açılır.

Pathfinder

Haritada hızla dolaşmak için ortamı kullanma konusunda uzmanlaşmış bir keşif sınıfı. Pasif, bir sonraki yüzüğün nerede bulunacağını ortaya çıkarmak için bir anket işaretini tarar ve taramaları, nihai gücünün bekleme süresini azaltır. Yeteneği, bir yüzeye tutunmak için bir çengel gönderiyor – bir yerden diğerine zipline yapmasına izin veriyor. Nihai yeteneği Zipline Gun, tüm ekibi için bir çelik halat oluşturur. Bir keşif efsanesi olarak sınıflandırıldığından, yüzüğün bir sonraki yerini ortaya çıkarmak için anket işaretlerini tarayabilir.

Rhapsody

Takım arkadaşlarını etkinleştirmek için müziğin gücünü kullanma konusunda uzmanlaşmış destekleyici bir sınıf, pasif Yetenekli Kulağı, ayak sesleri gibi sesli görselleştirmeleri daha uzaklardan alır. Hype Anthem yeteneği, takım arkadaşlarına hız artışı ve yenilenen kalkanlar vererek onları güçlendirir; herhangi bir hasar almak etkiyi sona erdirecektir. Nihai olan Rowdy’s Rave, düşmanların konumunuzu keşfetmesini önlemek için gelen görüşü engelleyen ve tarama yapan bir bariyer sağlar. Rhapsody’nin kilidini açmaya başlamak için, 750 Apex Coins ödemeniz veya 25 veya daha yüksek seviyede olduğunuzda Battle Pass’ı öğütmeniz gerekir.

Wraith

Kuşatmayı etkinleştirmek için boyut manipülasyonunun kullanımında uzmanlaşmış saldırgan bir sınıf. Pasif özelliği, tuzakların yakınında tespit edildiğinde ve hedef alındığında tehlike konusunda uyarır. Yeteneği, hasar almadan hızlı hareket etmek için Boşluğa girmesini sağlar. Nihai olan Dimensional Rift, ekibinin portallara girerek bir yerden başka bir yere gitmesini sağlar.

Daha fazla Efsane nasıl açılır

Deneyim puanları kazanmak için herhangi bir oyun modunu oynayarak daha fazla efsanenin kilidini açarsınız. Sandıkları açarak, günlüklerinizi tamamlayarak ve maçlarda iyi performans göstererek (daha fazla öldürme almak gibi) daha fazla deneyim puanı elde edebilirsiniz.

Özellikler ve oyun modları

Kameranızı seçmek, Birinci Şahıs Perspektifi (FPP) ve Üçüncü Şahıs Perspektifi (TPP), maçlarınızda kimlerin olduğunu kontrol edecektir. FPP’yi seçen oyuncular yalnızca diğer FPP oyuncularıyla eşleştirilirken, TPP oyuncuları TPP kullanan diğer oyuncularla eşleştirilir. FPP size geleneksel Apex deneyimini sunacak, ancak esnek bir oyun tarzına sahip olmak istiyorsanız ve üçüncü şahıs görüşüne zaten aşina iseniz TPP orada. Üçüncü şahıs olarak oynamak, birinci şahısa kıyasla görüş alanınızı genişletir.

Apex Legends Mobile, ana battle royale modunun dışında denemek için birçok oyun moduna sahiptir. Şu anda mevcut modlar şunlardır:

Savaş Royale

Dereceli

Çok oyunculu: 3v3 takım ölüm maçı, silah oyunu, hack

Alıştırma: Atış poligonu, acemi eğitimi, eğitim eğitimi, ustalık görevleri

Sınırlı süreli etkinlik modları

Yeni bir oyun modu seçmek için sol taraftaki sekmeye dokunun, Onayla’yı seçin ve kuyruğa başlamak için Oynat düğmesine dokunun.

Apex Legends Mobile ayrıca oyun içi kozmetikler gibi ödüller içeren ücretsiz ve premium bir savaş biletine sahiptir. Diğer bir özellik ise, günlük ve mevsimlik görevleri tamamlayarak ganimet talep edebileceğiniz haftalık yeni mücadeleler.

Her rekabetçi sezon, elinize geçecek özel özellikler, yeni karakterler ve mevsimlik mağaza ürünleri getirebilir. Bu nedenle, eğlenceyi kaçırmak istemeyeceğiniz için yeni bir sezon başlamadan önce her zaman tekrar kontrol edin.

Apex Legends Mobile, 2022’de çıkacak en iyi Android oyunlarından biri olacak şekilde şekilleniyor ve şimdiden platformda var olan en iyi Android FPS oyunlarından biri olarak övüldü. Diğer rakiplere karşı iyi durumda, yani bu bir battle royale’li ilk rodeo’nuzsa, seçiminizden memnun kalacaksınız. Oyun Android’de hala gençken, sadece birkaç mevsimi varken, şimdi Apex Legends Mobile’ın yoluna girmenin zamanı geldi, böylece Şampiyon unvanını kazanma konusunda iyi bir pratik yapabilirsiniz.

Apex Legends Mobile Kullanıcı Puanı: 4.1 Play Store'dan indir