Bridgerton Yan Dizisi Young Queen Charlotte’un Kadrosu Açıklandı

Bridgerton’ın 2. sezonu geçen hafta Netflix’te yayınlandı ve tarihi romantizm, Netflix’teki en popüler dizilerden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, yan bir programa sahip olması hayranları mutlu ediyor. Young Queen Charlotte‘un kadrosu açıklandı. Kadro ilk sezondan birkaç tanıdık yüzü de içeriyor.

Golda Rosheuvel, Kraliçe Charlotte rolünü yeniden canlandıracak; Adjoa Andoh, Lady Agatha Danbury ve Ruth Gemmell, Lady Violet Bridgerton rolünde. Bu, mini dizinin Charlotte’un kraliçe olarak ilk yıllarına dair flashback hikayesine ek olarak; Bridgerton’ın şimdiki zamanlarında geçen sahnelere sahip olacağını gösteriyor.

Diziye ilham veren Julia Quinn’in romanlarının aksine; Bridgerton dizi sorumlusu Chris Van Dusen; beyaz olmayan insanların Britanya’nın yüksek sosyetesinin üyeleri olduğu bir dünya tasavvur etti. Gösterinin alternatif zaman çizelgesinde bu; Kraliçe Charlotte’un saltanatı sırasında meydana geldi çünkü karışık bir mirasa sahipti ve onun kuralının tüm krallık için; dönüştürücü bir deneyim olduğu kanıtlandı.

Bu mini dizi Charlotte’un Kral George ile olan evliliğinin; “harika bir aşk hikayesi” fonunda bu toplumsal kaymaya nasıl yol açtığını ortaya çıkaracak. India Amarteifio genç Kraliçe Charlotte’u canlandıracak, Michelle Fairley ise Prenses Augusta’yı oynayacak. Corey Mylchreest ayrıca genç King George rolünde; Arsema Thomas genç Agatha Danbury rolünde; Sam Clemmett genç Brimsley rolünde; Richard Cunningham Lord Bute rolünde; Tunji Kasim Adolphus rolünde ve Cyril Nri Lord Danbury rolünde olacak. Hugh Sachs ayrıca Bridgerton 1. ve 2. sezonlardan Brimsley rolünü tekrar oynayacak.

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