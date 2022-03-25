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Facebook ve Instagram’a 3D Reklamlar Gelecek!

Artık sosyal medya platformları, çeşitli markaların ürünlerinin 3D modellerini Facebook ve Instagram'a yüklemesine izin verecek ve aynı zamanda reklama dönüşecek olan VNTANA ile entegrasyonu içerecek.

Ayşen Sıla

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meta

Meta Platforms Inc kısa süre önce üç boyutlu reklamlar için bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu reklamlar, Facebook, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında yayınlanacak. Yeni anlaşma bir e-ticaret teknolojisi firmasıyla gerçekleşti.

Artık sosyal medya platformları, çeşitli markaların ürünlerinin 3D modellerini Facebook ve Instagram’a yüklemesine izin verecek. Aynı zamanda reklama dönüşecek olan VNTANA ile entegrasyonu içerecek.

Metaverse, bir cihaz ve bir kulaklık aracılığıyla kolayca erişilebilen; bir dizi sanal dünyanın aşırı kolektifi olarak karşımıza çıkıyor. Şu andan itibaren Meta odağını muhtemelen gerçekleşmesi; en az on yıl alacak olan meta evrenin inşasına yerleştirdi.

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Şirket daha önce, güzellik ve kozmetik markalarının 3D ve AR reklamlarını yayınlamalarına yardımcı olmak için Modiface ve PerfectCorp gibi; AR tabanlı firmalarla ortaklık yaptı.

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KaynakReuters

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