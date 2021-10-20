Facebook’un İsmi Değişiyor – Bakın Ne Olacak!

Facebook şu anda en büyük sosyal medya platformu ve şirket; Instagram ve WhatsApp gibi diğer sosyal medya ve iletişim platformlarını satın alarak çok daha fazla büyüdü.

Fakat bir rapor, şirketin ismini değiştireceğini ortaya koydu. Şu anda pek bir şey bilinmemekle birlikte; şirketin yeni bir ana şirkete sahip olması; ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer ürünlerin; yeni ana şirket altında konumlandırılması muhtemel.

Gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve diğer bölgelerdeki antitröst düzenleyicilerinin şirketi bölmeye çalıştığı bir zamanda geldi. Şirketin yeni adı henüz bir sır ve tüm üst düzey yöneticiler bile tam olarak bilmiyor. Yeni ismin ‘Horizon‘ ile bir ilgisi olma ihtimali de var.

Bu arada Facebook, Mark Zukerberg‘in “internetin mobil internetten sonra evrimleşme şekli için” bir sonraki bölümün büyük bir parçası olacağını söylediği özel bir metaverse ekibi kurdu. Ayrıca şirketin bu alanda iki katına çıkacağını da sözlerine ekledi.

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