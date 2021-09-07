Google İle Renault El Ele Verdi – Renault Mégane E-TECH Electric

Qualcomm, şirketin bugün Almanya’da IAA Mobility 2021‘de tanıtılan Renault’nun yeni nesil elektrikli aracı yeni Mégane E-TECH Electric için bir araç içi deneyim tasarlamak üzere Google ve Renault ile birlikte çalıştığını duyurdu.

Otomobil üreticisi, ses, görsel ve navigasyon işlevleri için dikey boyutlu dokunmatik bilgi-eğlence ekranlarını içeren teknik olarak gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemine güç sağlamak için üçüncü nesil Qualcomm Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformlarını kullanacak.

Şirket, yeni Mégane E-TECH Electric‘teki bilgi-eğlence sistemlerinin, bilgi- eğlence ve araç içi müşteri uygulamalarına yönelik yerleşik Google uygulamaları ve hizmetleriyle donatılacağını ve aynı zamanda aracı gelişen dijital trendlerle güncel tutacağını da sözlerine ekledi.

Qualcomm’un 3. nesil Snapdragon Otomotiv Kokpit Platformları, yeni nesil araçlarda bulunan gelişmiş özellikler için gereken daha yüksek bilgi işlem ve zeka düzeylerini destekleyerek araç içi deneyimleri dönüştürmek üzere tasarlandı. Araç içi sanal yardım, araç ve sürücü arasındaki doğal etkileşimler ve bağlamsal güvenlik kullanım durumları için son derece sezgisel yapay zeka deneyimleri sunmayı amaçlıyor.

Renault’nun Mégane E-TECH Electric’indeki dijital kokpit, yeni bir zeka düzeyi getirmek için Google’ın teknolojisini kullanan Android Otomotiv İşletim Sistemi (AAOS) tarafından destekleniyor. Ayrıca Google Asistan’ın yardımı, Google Haritalar ile konumsal olarak hassas navigasyon haritalarının yanı sıra Google Play’de zengin bir otomotiv uygulamaları ve hizmetler ekosistemi de içerecek.

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