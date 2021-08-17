Google Pixel 5a 5G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Google bugün nihayet 5G desteği ile Pixel 5a‘yı piyasaya sürdü. Akıllı telefon, 5G desteği ile geçen yılki Pixel 4a‘nın hafif bir güncel versiyonu olmuş.

Pixel 5a, hafif yeşil bir tonu olan yeni ‘Çoğunlukla Siyah’ renkte yeni bir yekpare alüminyum tasarıma sahiptir. Gövde IP67 derecesinde toza ve suya dayanıklıdır. Ancak tasarım, büyük ölçüde 5G’li Pixel 4a‘nınkiyle aynı.

Pixel 5a, biraz daha büyük 6.34 inç, 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED ekrana sahip ancak yine de 60Hz yenileme hızı sunuyor.

Pixel 5a, Snapdragon 765G yonga seti ve 6GB LPDDR4X bellek ile yapılandırılmış. Bu donanıma 128GB depolama eşlik ediyor.

Yükseltilmeyen başka bir şey kameralar. Arkada aynı 12MP f1.7 ana ve 16MP f2.2 ultra geniş kameralar ve ön tarafta 8MP çözünürlükte ve f2.0 diyafram açıklığa sahip kamera bulunuyor.

5G özellikli Pixel 4a ile Pixel 5a arasındaki belki de en büyük fark pildir. 4a’nın saygın bir 3885mAh pili varken, Pixel 5a’nın oldukça büyük bir 4680mAh pili var. Hala kablosuz şarj yok ve hızlı şarj hala 18W değerine sahip.

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Bu değişikliklerin yanı sıra, 5G‘li Pixel 5a, temelde 5G’li Pixel 4a ile aynıdır.

5G’li Pixel 5a, bugünden itibaren Google Store‘dan ABD ve Japonya’da ön siparişe açıldı. ABD’de, telefonun fiyatı 449 dolar ve 26 Ağustos’ta sevkiyata başlayacak.