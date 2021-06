HarmonyOS, Şimdiden 500.000 Kullanıcıya Sahip!

Bu haftanın başlarında Huawei, bir HarmonyOS işletim sistemi ve akıllı ürün lansman etkinliği düzenledi. Bu konferansta şirket, “One as All, All as One” sloganıyla birlikte HarmonyOS’u resmi olarak duyurdu.

Etkinlik sırasında Çinli teknoloji devi, MatePad Pro tabletler, Watch 3 serisi akıllı saatler ve diğer cihazlar gibi akıllı ürünlerle birlikte tescilli işletim sistemini de tanıttı. Ayrıca şirket, sadece akıllı ürünler üzerinde çalışmakla kalmayıp akıllı yaşam çözümünü de geliştirerek kullanıcılara akıllı ev, akıllı ofis, akıllı seyahat, spor, sağlık, ses ve video eğlencesi için tek elden bir çözüm sunduğunu belirtti.

Markanın Tüketici İş Grubu Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, bir röportajda şirketin HarmonyOS’unun Google’ın Android ve Apple’ın iOS platformlarına benzer bir kullanıcı deneyimi sunacağını belirtti. Bununla birlikte, Huawei HarmonyOS, platformlar arası entegrasyon için daha fazla ayara sahip olacak. Şirket, akıllı araç ve akıllı ev bölümünde de daha fazla çaba göstermeyi hedefliyor.

Özellikle firma, HarmonyOS’un tüm temel yapılarını “Açık Atom Açık Kaynak Vakfına” bağışladı. Bu, ilgilenen üreticilerin HarmonyOS sistem kodlarını almalarını ve gereksinimlerine göre ürün geliştirmelerini sağlıyor. Şu anda HarmonyOS ile çalışan 500.000’den fazla geliştirici var ve şirket yakında daha fazlasının listeye katılmasını bekliyor.