Teknoloji çağında belki de en önemli şeylerden biri de doğru uygulamayı bulmak. Sosyal medyanın artış gördüğü bu dönemlerde her telefonda olması gereken bazı uygulamalar da var. Listemizdeki uygulamalar hem popüler hem de oldukça kullanışlı. İşte telefonunuzda mutlaka ama mutlaka olması gereken 50 uygulama…

Her Telefonda Bulunması Gereken 50 Uygulama

Twitter

Popüler sosyal medya platformu Twitter sayesinde gün içerisinde dünya genelinde olup bitenden anında haberdar olabilirsiniz. Tweet atarak duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz uygulamada Clubhosue benzeri “Sohbet Odaları” isimli bir özellik de bulunuyor. Trend Topic (TT) olarak adlandırılan bölüm üzerinden gündem konularına göz atabilirsiniz.

Twitter Alternatifi BlueSky İle Tanışın Twitter bana göre değil diyenlere… Hemen Oku

Google Haritalar

Sahip olduğu zengin özellikler ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkatleri üzerinde toplayan Google Haritalar üzerinden çok kolay bir şekilde yol tarifi alabilirsiniz. Başarılı uygulama üzerinden restoran, bankamatik, market, kafe ve hastane gibi yerlerin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Snapseed

Snapseed, fotoğrafçılıkla ilgilenen kullanıcıların akıllı telefonunda yer alması gereken bir uygulama. Google tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS cihazlarda kullanabileceğiniz Snapseed, profesyonel düzeyde olarak tanımlanabilecek bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulama genelinde 29 araç ve filtre sunan yazılım, günümüzün en popüler mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi.

Google Çeviri

Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz Google Çeviri, çevrim içi yazılımın mobil uygulamaya uyarlanmış halidir. Oldukça işlevsel özellikleri bünyesinde barındıran Google Translate, onlarca farklı dilde çeviri hizmeti sağlamayı başarıyor. Üstelik anlık çeviri ile konuşmaları da anlık olarak çevirebiliyorsunuz.

CamScanner

Bir belgeyi dijital ortama aktarmak için kullanabileceğiniz CamScanner, akıllı telefonunuzun kamerası ile taradığı belgeyi JPG, PNG ya da PDF gibi dijital ortamlara dönüştürebiliyor. Üstelik gelişmiş seçme ve düzenleme seçenekleri ile dosyayı profesyonel bir görünüme sahip şekilde aktarabiliyorsunuz.

Microsoft To Do

Bir plan uygulamasında olması gereken her şeye sahip olan Microsoft To Do, geleceğe dönük planlar yapabilmenize, bunları detaylandırabilmenize ve vakit geldiğinde bilgilendirilmenize yardımcı oluyor. Planlandığınız bir etkinliğin günü ve saati geldiğinde bildirimler alacaksınız. İsterseniz etkinlik öncesinde hatırlatma bildirimleri de kurabilirsiniz.

e-Devlet

Öğrenci belgesinden tutun çalışma hayatınıza kadar öğrenebileceğiniz. e-Devlet uygulaması birçok işlemi çevrim içi yapmanıza olanak tanır. Resmi işlerinizi en kolay halledebileceğiniz uygulama e-Devlet uygulamasıdır.

e-Nabız

Sağlık geçmişinizde neler olduğunu hatırlamak zor olabilir. Bu nedenle sağlık geçmişinizi ve tahlil, rapor gibi birçok işlemi öğrenebileceğiniz uygulama e-Nabız’dır. e-Nabız üzerinden isterseniz organlarınızı bağışlayabilir ve diğer insanlara hayat olabilirsiniz.

YouTube

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan YouTube’da yemek, oyun, otomobil dahil olmak üzere çeşitli konularda çok fazla sayıda video bulunuyor. Popüler video paylaşım hizmeti üzerinden videolar izleyebilir, izlediğiniz videoları beğenebilir, paylaşabilir ve yorum yapabilirsiniz. Başarılı arayüze sahip olan uygulamada uzun saatlerce boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Linkedln

İş ilanı ve iş başvurusu yapmanın en çok kullanıldığı platform Linkedln, dünya üzerinde en çok kullanılan iş platformlarından biridir. Ayrıca profilinizi geliştirdikten sonra binlerce takipçiniz olabilmektedir. İş ilanlarından haberdar olmak istiyorsanız Linkedln uygulamasını indirebilirsiniz.

Instagram

Instagram, tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama üzerinden fotoğraf ve video paylaşabilir, canlı yayın yapabilir veya diğer kullanıcıların yaptığı yayınları izleyebilir, paylaşımları beğenilir ve yorum yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra uygulama üzerinden ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

Netflix

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcının kullandığı çevrim içi yayın platformu Netflix’te çok sayıda dizi, film, belgesel, animasyon ve program bulunuyor. Platformda yer alan içerikleri indirebilir ve daha sonra internet bağlantısı olmadığı zamanlarda izleyebilme imkânına sahipsiniz. Kütüphanedeki içerikleri izleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor.

Messenger

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Messenger sayesinde Facebook hesabınızda ekli olan kişiler ile iletişim kurabilirsiniz. Uygulama üzerinden mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü olarak da konuşabilirsiniz. Grup görüntülü görüşme özelliğini de destekleyen uygulamada Kaybolan Mesaj modu da mevcut.

Reddit

Reddit, her biri belirli bir konuya adanmış yüzbinlerce topluluktan oluşan bir koleksiyondur. Konular, filmler gibi geniş bir şey veya yavaş pişiriciler gibi niş olabilir. Başkalarının paylaştığı içeriği pasif bir şekilde katılabilir veya dahil olup beğendiklerinize oy verebilir ve yorumlarda sohbet edebilirsiniz.

Authenticator

Google tarafından iki faktörlü doğrulama işlemi gören Authenticator, birçok uygulamayı bağlamanızı ve güvenlik önlemlerini üst seviyelere çıkarmanıza olanak tanıyor.

Spotify

Çevrimiçi müzik hizmeti Spotify’da müzik ve podcast konusunda çok geniş bir yelpaze mevcut. Çok fazla sayıda içeriğin yer aldığı uygulama, oldukça başarılı bir arayüze sahip. Bu sayede uygulamayı çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Çevrim dışı dinleme özelliğinin de yer aldığı Spotify’da ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürüm mevcut. Ücretli versiyonda pek çok avantaj yer alırken ücretsiz sürümde ise bazı kısıtlamalar mevcut.

Discord

İngilizce pratikten tutun binlerce oyunu oynarken arkadaşlık kurabileceğiniz uygulama, akıllı telefonunuzda olması gereken uygulamalar arasında yer almaktadır. Sesli, görüntülü görüşme veya ekran paylaşabileceğiniz Discord, en çok kullanılan iletişim araçlarından biridir.

TikTok

TikTok tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulan kısa süreli videolardan ibarettir. Her gün platforma yüklenen sonsuz sayıda dans, şaka, hikaye ve ipucu ile eğlenceyi patlatmanın mükemmel bir yoludur. TikTok ayrıca canlı yayınları da destekler, böylece en sevdiğiniz içerik oluşturucuları anında izleyebilir ve onlarla sohbet yoluyla etkileşim kurabilirsiniz.

Khan Academy

Khan Academy, herkesin ücretsiz, birinci sınıf bir eğitime erişmesi gerektiğine inanan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Uygulama sayesinde matematik, bilim, sanat, programlama, finans, tarih ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Seçilmiş dersler ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme sistemi ile Khan Academy, nerede olursanız olun öğrenmenin mükemmel bir yoludur.

Bitwarden

Her hesabınız için aynı parolayı kullanıyorsanız, kendinizi başarısızlığa hazırlıyorsunuz demektir. Benzersiz şifreler kullanmak çok daha iyidir. Ama hepsini nasıl hatırlayabilirsiniz? İşte burada Bitwarden gibi bir şifre yöneticisi devreye giriyor. Açık kaynaklıdır ve farklı tarayıcılarda çalışır.

AccuWeather

Hava durumu uygulamaları bir sürü ancak AccuWeather en iyilerinden biri. Hava kalitesi raporları, fırtına izleme, hissedilen sıcaklıklar ve daha fazlasının yanı sıra, dakikaya kadar yağış tahmini gibi doğru hiper yerel tahminler sağlar. AccuWeather ayrıca Android için en iyi hava durumu widget’larından birini sunar, böylece ana ekranınızdan aşağıyı görebilirsiniz.

WhatsApp

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen isim olan WhatsApp, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla veya ailenizle çok kolay ve pratik bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Uygulamada mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü arama desteği de mevcut.

Google Chrome

Web tarayıcısı denildiğinde akla ilk gelen isim olan Google Chrome’un mobil sürümü üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde internette gezinebilirsiniz. Google hesabınız ile hesabınıza giriş yaparak senkronize işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Düzenli olarak ziyaret ettiğiniz siteleri yer işaretlerine ekleyebilme imkânına da sahipsiniz.

Dropbox

Dropbox, dosyaları taşınabilir cihazlarınızla sorunsuz bir şekilde senkronize etmek için en iyi uygulama olmaya devam ediyor. Web’de, Windows’ta, macOS’ta, iOS’ta ve Android’de çalışıyor. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak bulutta yedeklemek, önemli PDF içeriklerinizi sürekli yanınızda tutmak veya dizüstü bilgisayarınızla bulunan notlar almak için Dropbox’ı kullanabilirsiniz.

Duolingo

Duolingo, yeni bir dilde ustalaşmanın en iyi yoludur. Konuşma, okuma, dinleme ve yazma pratikleri yapmanızı sağlayan hızlı ve eğlenceli derslerle öğrenmek için 35’ten fazla dil arasından seçim yapabilirsiniz. İster tatile gidiyor olun ve bazı temel bilgileri öğrenmek isteyin, ister anlamlı sohbetler yapmak isteyin, Duolingo dil öğrenimini daha fazlası için geri gelmenizi sağlayacak bir oyuna dönüştürür.

Yelp

Yelp isimli uygulama hem App Store üzerinde hem de Google Play üzerinde bulunmaktadır. Bu uygulama ile çevrenizde olan restoranları bulabiliyorsunuz. Bunun haricinde, o restoranlar için yapılan kullanıcı yorumlarından faydalanabilir ve telefon numaralarına da ulaşabilirsiniz.

Amazon Kindle

Kindle uygulaması, Amazon’un e-kitap uygulamasıdır. Uygulamada e-kitap satın alma seçeneğini kaybetmek Android için büyük bir darbe olsa da, Kindle’ın hala platformdaki en iyi e-okuma uygulaması olduğu inkar edilemez. Amazon e-kitap mağazası, büyük bir e-kitap koleksiyonuna ev sahipliği yapar ve en iyi biçimlendirmeyi sunar.

Evernote

Evernote uygulamasını hayatınızın her anlamında kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda almanız gereken tüm notları Evernote uygulaması üzerine kaydedebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde günlük yaşantınız çok daha rahatlayacaktır. Bu uygulamayı birçok kullanıcı günlük hayatında fazlası ile kullanıyor.

Brainly

Öğrencilerin telefonunda olması gereken uygulamalardan biri Brainly uygulamasıdır. Bu uygulama ücretsiz olarak ödevler, sınavlar, genel kültür, bilgisayar, LGS ve YKS gibi birçok konuda araştırarak diğer insanlarla yardımlaşmanızı sağlıyor.

112 Acil Yardım

Bir depremin ardından, enkaz altında kalan insanların konumlarını yetkililere doğru bir şekilde iletebilmesi son derece önemli. İşte 112 Acil Yardım bu doğrultuda geliştirilen mobil uygulamalardan biri. Uygulama, acil yardım butonu ile yetkililere konum bilgisi gönderiyor.

Akut Güvendeyim

Deprem anında sevdiklerinize haber verebilmenizi sağlayan “Akut Güvendeyim” isimli uygulama da deprem ve benzeri afet anlarında hayati önem taşıyor. Mobil uygulama içerisindeki “güvendeyim” butonuna basıldığında, önceden belirlenen 10 kişiye mesaj gönderiliyor. Bu sayede uygulamayı kullananlar sevdiklerine, güvende olduklarını iletebiliyor.

En İyi Deprem ve Hayatta Kalma Uygulamaları 2023 Akut Güvendeyim’e benzer uygulamalar… Hemen Oku

Türk Telekom/Vodafone/Turkcell

Telefonunuza taktığınız sim kart hangi GSM operatörüne ait ise o operatörün mobil uygulamasını indirmek size farklı avantajlar sağlayabilir. Özellikle mobil uygulamayı sık sık ziyaret ettiğinizde kazanacağınız ücretsiz internet, SMS ve dakika bonusları ile bu uygulamaları kullanmayı daha çok düşünebilirsiniz.

Telegram

Telegram uygulaması listemizdeki en faydalı mobil uygulamalardan biridir. İçerisinde hemen hemen her konuda kanal / grup bulabileceğiniz bu uygulama ile haberleri, borsayı, videoları takip edebilir ve ayrıca yeni şeyler de keşfedebilirsiniz. Son olarak kendi kanalınızı oluşturarak insanlarla kendi içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

YemekSepeti

YemekSepeti ihtiyaçlarınız doğrultusunda büyük fastfood zincirleri ve restoranları önünüze seren güzel bir sipariş uygulamasıdır. Eğer evde yemek yapmakla uğraşmak istemiyorsanız YemekSepeti üzerinizden büyük bir yük alacaktır.

IFTTT

IFTTT, diğer tüm uygulamalar gibi hem Android hemde IOS cihazlarda kullanılabilir. Telefonunuzun duvar kağıdını her gün değiştirmek, SMS mesajlarınızı e-postaya yedeklemek, aynı anda birden fazla sosyal ağda yayınlamak veya Wi-Fi’nizi kapatmak için kullanabilirsiniz. IFTTT’nin keşfedebileceğiniz daha birçok yeteneği vardır, bir çok işinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlayan bu mobil uygulamayı kesinlikle denemelisiniz.

Sleep Cycle

Uykunuzu takip etmek için bir akıllı saat ya da akıllı bileklik kullanmak istemiyorsanız, Sleep Cycle aradığınız uygulamanın ta kendisi olabilir. Sleep Cycle uygulaması, akıllı telefonunuzdaki sensörleri kullanarak uyku esnasında vücut hareketlerinizi tespit ediyor ve uyku grafiğinizi oluşturuyor.

En İyi Android Uyku Takibi Uygulamaları 2023 Sleep Cycle Benzeri uygulamalar… Göz At

Shazam

Shazam

Anlık duyulan bir şarkıyı bulmak ya da şarkıyı hatırlamak isteyenler için üretilmiş olan Shazam, kullanıcıların bu ihtiyacına yönelik hizmet veriyor. Kimin ne zaman ve nerede hangi güzel şarkıyı duyacağı belli olmayacağı için akıllı telefonların olmazsa olmaz uygulamalarının başında yer alıyor.

Microsoft Swiftkey Keyboard

Swiftkey isminden de anlaşılacağı üzere akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir sanal klavye özelliğidir. 100’den fazla dil seçeneği ile akıllı telefonlarda klavye dilini değiştirmek için kullanılması gereken uygulamaların başında yer alır.

Bundle

Akıllı telefonlarda birçok farklı haber uygulamaları yerine Bundle hepsinin yerini gören bir uygulama olma özelliğiyle dünyada en çok kullanılan haber uygulamasıdır. Akıllı telefonların en vazgeçilemez uygulamalarından birisi olan Bundle haberlerin içeriğini yüzlerce haber kanalından derleyerek kullanıcıya özel haberler sunar. Özelleştirilebilir olması sebebiyle kullanıcı isteğine göre uygulamayı özelleştirerek kullanmaya devam eder.

Hulu

Hulu, kolayca TV izleyebileceğiniz ve en yeni çevrimiçi filmlere ve şovlara göz atabileceğiniz harika bir uygulamadır. Daha kişiselleştirilmiştir ve canlı TV şovları, filmler vb. birçok seçenek arasından seçim yapabilir, ayrıca isteğe bağlı kanalları seçebilirsiniz. Hulu’nun büyük akış kitaplığı, pek çok ünlü dizilerin en son ve eski sezonlarını içerir.

Microsoft Outlook

Microsoft’un Outlook e-posta yazılımı, her zaman sevilmese de hala birçok işletmede kullanılmaktadır. Ancak mobil cihazlarda, yenilenen Outlook uygulaması kritik bir hit oldu: e-posta, takvim ve dosya yönetimini basit ve şık bir şekilde bir araya getiriyor ve Gmail ve Yahoo Mail gibi diğer hizmetlerle iyi çalışıyor.

Google Duo

Google’ın görüntülü arama uygulaması, 2016’da kullanıma sunulduğundan bu yana, FaceTime veya Skype alternatifi olarak pek çok hayranı kendine çekiyor. İnternet hızınız yavaşsa yalnızca sesli aramalara düşebilir, ancak ortalama bir bağlantıdan daha iyi herhangi bir şeyde en sorunsuz, en iyi performans gösteren uygulamalardan biridir.

VSCO

VSCO Editing App

Android ve iOS’un her yinelemesi, yeni akıllı telefonların daha güçlü kameralarıyla uyumlu daha hızlı, daha iyi fotoğraf yazılımı getiriyor. Ancak alternatif uygulamalar büyük bir iş görür ve VSCO en iyilerinden biridir: sadece çekim için değil, aynı zamanda düzenleme ve paylaşım için de.

Forest

Forest, odaklanmanıza yardımcı olacak bir üretkenlik uygulamasıdır. Ne kadar süre konsantre olmak istediğinize dair bir zamanlayıcı ayarlayın ve ekranınızda sanal bir ağaç büyürken Forest telefonunuzun ekranını kilitleyecektir. Ağaç tamamen büyüdükten sonra akıllı telefonunuzu tekrar kullanabilirsiniz ve Trees for the Future adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşla yapılan işbirliği sayesinde kaydedip Afrika’da gerçek ağaç dikmek için kullanabileceğiniz sanal paralar kazanacaksınız.

Grammarly

Grammarly, dilbilgisi, imla ve intihal kontrolü için iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan yazılım araçlarından biridir. Ayrıca siz yazarken imla ve dilbilgisi hatalarınızı düzeltecek bir mobil versiyonu da var. Bu klavye, e-posta göndermek, sosyal medya gönderileri oluşturmak ve belgeleri düzenlemek gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.

Google Drive

Google Workspace’in ayrılmaz bir parçası olan Google Drive, Android cihazınızda veya başka herhangi bir cihazda verilerinizi depolamak ve bu verilere erişmek için harika özellikler sunan bulut tabanlı bir depolama ve dosya paylaşım platformudur. Dosyalarınıza her yerden (çevrimdışı bile olsa) erişebilir, izinleri ayarlayarak verilerinizi herkesle paylaşabilir, paylaşılan dosyalarınızdaki herhangi bir etkinlik hakkında bildirim alabilir ve hatta cihazınızın kamerasını kullanarak belgeleri tarayabilirsiniz.

LastPass

LastPass, bir şifre yönetme uygulamasıdır. Bununla parolalarınızı, oturum açma bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi güvenli bir kasaya kaydedebilirsiniz. Diğer özelliklerle birlikte kasayı e-ticaret sitelerinde profiller oluşturmak, uygulama girişlerini otomatik doldurmak ve güçlü şifreler oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Pocket

Hevesli okuyucular ve içerik küratörleri için Pocket uygulaması bir nimettir. Haberler, makaleler, yemek tarifleri, videolar ve benzeri ilginizi çeken içerikleri düzenlemek için kullanabilirsiniz. Hangi web sitesini kullanıyor olursanız olun, içeriği daha sonra okuyabilmek veya başvurabilmek için hesabınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıca makaleleri dinleme, ilgi alanlarınıza göre yeni içerik keşfetme ve rahat okuma modları aracılığıyla kayıtlı içeriğinizi gözden geçirme özelliği de vardır.

Canva

Bir içerik oluşturucu veya sosyal medya konusunda bilgili bir kullanıcıysanız, indirmeniz gereken uygulamalardan biri Canva’dır. E-broşürler, e-davetler, sosyal medya gönderileri vb. için binlerce tasarım şablonu sağlar. Ücretli sürümle, web sitenizin kullanıcı arayüzünü tasarlamaya kadar gidebilirsiniz.

Calm

Calm, meditasyona yeni başlayanlara yönelik ücretsiz bir uygulamadır. Üç ila 25 dakika arasında değişen kısa, rehberli meditasyon seansları sunar. Seanslar, kaygıyı azaltma, stres yönetimi, daha iyi uyku, kötü alışkanlıkları bırakma, minnettarlık geliştirme ve daha fazlasını içeren çeşitli konulara odaklanır.

Canva Benzeri Uygulamalar Daha fazla editör uygulaması arayanlara… Oku