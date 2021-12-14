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Honda, Yeni Konsept Modelleriyle Övgü Topluyor

Honda, geliştirilmekte olan üç modelin çarpıcı konsept ayrıntılarını gösterdi. Bu modeller, e:N Mimarisine dayalı yeni nesil EV'lerin ön izlemesi diyebiliriz. Konsept tasarımları, modellerin e:N Coupe, e:N SUV ve e:N GT olarak isimlendirildiğini; ve 2024 yılına kadar üretileceklerini gösteriyor. EV'ler yeni üretim tesislerinde üretilecek.

Ayşen Sıla

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Honda, Ekim ayında beş yeni elektrikli araç piyasaya sürmeyi planladığını ve ilk iki modelin 2022’de piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Yeni pille çalışan modeller, Honda’nın Dongfeng ve GAC ile olan yeni ortaklığının altına girecek. Ayrıca e:N marka adını taşıyacak.

Honda, Guangzhou Otomobil Fuarı sırasında etrafta dolaşan video ile e:N serisinin altındaki beş EV’yi sergiledi. İlk iki model, nihai resmi tanıtımına yakınken; Honda, geliştirilmekte olan üç modelin çarpıcı konsept ayrıntılarını gösterdi. Bu modeller, e:N Mimarisine dayalı yeni nesil EV’lerin ön izlemesi diyebiliriz.

Konsept tasarımları, modellerin e:N Coupe, e:N SUV ve e:N GT olarak isimlendirildiğini; ve 2024 yılına kadar üretileceklerini gösteriyor. EV’ler yeni üretim tesislerinde üretilecek.

honda-e-n

Tasarım Tesla’nın Cybertruck’ı ile birebir örtüşmese de oldukça benziyor. Bu modellerin toplam 10 çeşidi Çin pazarına sunulacak ve yurtdışına ihracat da güçlü bir olasılık. Bu modeller ülkemize girer mi henüz bilmiyoruz.

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KaynakGizmochina

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