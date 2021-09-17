İşte Şimdi Fiyatlar Değişebilir! Tesla İçin Gerçek Bir Rakip Var! Türkiye’ye De Geliyor!

Tesla, akıllı otomobil ve elektrikli araç konusunda oldukça güçlü bir hamle yaparak dünyada bir ilki başarmıştı. Sonrasında da pek çok marka yavaş yavaş elektrikli araçlara dönüş yapmaya başladı. Tabi bu süreç kendi içinde geniş çaplı bir rekabet durumu oluşturmaya başlarken firmalar da alternatif ürünlere yöneldi. Bu konuda büyük markalar kendi araçlarını bir şekilde revize etmeyle ilgilenirken ve yeni yıllara bu şekilde girmeye hazırlanırken, daha önce otomobil üretmeyen ama maddi konuda rahat olan girişimciler hemen yeni bir elektrikli araba üretme moduna girdiler. Bunların da içerisinde öyle bir isim var ki duyunca hiç şaşırmayacaksınız!

Jeff Bezos’un Yıtırımıyla Üretilen Rivian Yola Çıkıyor!

Yatırım konusunda Jeff Bezos desteğiyle üretilen Rivian, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Bu konuda da geniş bir yapıda hizmet sunan araç, çıkış tarihini ertelemişti ve insanları üzmüştü. Ama şimdi yollara çıkmaya hazır. Araç şuan müşteri için hazır durumda. İnternette de yavaş yavaş satışlara başlanıyor. Mavi renkte olan bu araç için minimal ve estetik bir görsel tasarlanmış. Kamyonet yapısıyla ön plana çıkan R1T modeli, özellikle günlük kullanımlarda da çok tercih edilecek gibi görünüyor.

Ayrıca bkz: 2022 Yılında Çıkacak Elektrikli Otomobiller

Müşteri deneyimlerine göre Tesla karşısındaki yerini göreceğimiz Rivian’ın nasıl bir deneyim sunacağı hala merak konusu. Sırf vadettiği özelliklerle bile söz konusu aracın dişli bir rakip olacağını düşünmek zor değil. Sizce Rivian, Tesla’ya rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Elektrikli araçlar konusundaki düşünceleriniz nedir?